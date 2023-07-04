Члены КПРФ выйдут на улицы после отмены коронавирусных ограничений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тюменские коммунисты готовятся к многочисленным акциям протеста после отмены коронавирусных ограничений. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил кандидат в гордуму от КПРФ Александр Жуков, который уже подал документы в администрацию города, уведомляющие о проведении митинга в Восточном округе против роста тарифов на услуги ЖКХ.

«КПРФ открывает сезон пикетирования в Тюмени. На днях власти региона отменили режим повышенной готовности из-за ковида и теперь митинги и пикеты должны быть разрешены. Я убежден, что никаких оснований, для препятствия проведению пикетирования у чиновников нет и в этот раз не придется подавать на них в суд», — поделился партиец.

В администрации Тюмени агентству сообщили, что обращение Жукова находится на рассмотрении. Ранее тюменским коммунистам регулярно запрещали митинговать в городе из-за коронавирусных ограничений. В Тюменской области их сняли 30 июня.