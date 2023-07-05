В тюменском правительстве откажутся от части премий из федерального бюджета

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Деньги федерального бюджета, из которых чиновники получают премии, хотят распределять по-новому Фото:

Власти Тюменской области хотят снизить свой процент от суммы федеральных грантов, из которых чиновники правительства получают премии за эффективную работу. Соответствующие изменения в законодательство разработаны департаментом финансов региона.

«Внести изменения в постановление „О порядке поощрения региональных и муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Тюменской области“. На поощрение исполнительных органов госвласти Тюменской области направить 50% от общей суммы грантов из федерального бюджета», — говорится в разработанных поправках.

Вышеназванные дотации — это деньги, которое государство выделяет на премии региональным чиновникам, эффективно выполняющим свою работу и достигающим необходимых показателей. В настоящее время на выплаты работникам правительства региона направляют 60% от суммы, муниципальным властям достается 40%. Если изменения будут приняты и вступят в силу, то исполнительные органы власти станут претендовать на меньшую часть федеральных трансфертов.

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Власти Тюменской области хотят снизить свой процент от суммы федеральных грантов, из которых чиновники правительства получают премии за эффективную работу. Соответствующие изменения в законодательство разработаны департаментом финансов региона. «Внести изменения в постановление „О порядке поощрения региональных и муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Тюменской области“. На поощрение исполнительных органов госвласти Тюменской области направить 50% от общей суммы грантов из федерального бюджета», — говорится в разработанных поправках. Вышеназванные дотации — это деньги, которое государство выделяет на премии региональным чиновникам, эффективно выполняющим свою работу и достигающим необходимых показателей. В настоящее время на выплаты работникам правительства региона направляют 60% от суммы, муниципальным властям достается 40%. Если изменения будут приняты и вступят в силу, то исполнительные органы власти станут претендовать на меньшую часть федеральных трансфертов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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