В тюменском правительстве откажутся от части премий из федерального бюджета

Деньги федерального бюджета, из которых чиновники получают премии, хотят распределять по-новому Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Тюменской области хотят снизить свой процент от суммы федеральных грантов, из которых чиновники правительства получают премии за эффективную работу. Соответствующие изменения в законодательство разработаны департаментом финансов региона.

«Внести изменения в постановление „О порядке поощрения региональных и муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Тюменской области“. На поощрение исполнительных органов госвласти Тюменской области направить 50% от общей суммы грантов из федерального бюджета», — говорится в разработанных поправках.

Вышеназванные дотации — это деньги, которое государство выделяет на премии региональным чиновникам, эффективно выполняющим свою работу и достигающим необходимых показателей. В настоящее время на выплаты работникам правительства региона направляют 60% от суммы, муниципальным властям достается 40%. Если изменения будут приняты и вступят в силу, то исполнительные органы власти станут претендовать на меньшую часть федеральных трансфертов.