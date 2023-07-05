В Тобольске на предприятии СИБУРа рабочего убило током

Сотрудник погиб, когда поднимал рабочий инструмент Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) на предприятии «Запсибнефтехим» (входит в группу компаний СИБУР) погиб рабочий от удара электрическим током. Об этом URA.RU сообщили Государственной инспекции труда по Тюменской области.

«Причина несчастного случая — неудовлетворительная организация производства работ. Отсутствие контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины. Не были выполнены организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках», — сообщили в ведомстве.

Несчастный случай произошел, когда ремонтная бригада устраняла неисправность на одной из подстанции предприятия. «Часть инструментов электромонтеры отнесли на место работ к стенке ячейки №15 ТСН-1. После чего собрались для проверки документов и обсуждения действий. В это время электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий направился с оставшимся инструментом к тыльной стороне ячейки №15. Раздался хлопок. В результате работник получил смертельную травму от поражения электрическим током», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что на тобольском заводе СИБУРа погиб сотрудник. Оператор цеха подготовки и розлива углеводородных фракций при выполнении осмотра оборудования обнаружил своего коллегу без сознания и вызвал медиков.