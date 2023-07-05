05 июля 2023

В Тобольске на предприятии СИБУРа рабочего убило током

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автобусная остановка. Курган, машина скорой помощи, скорая помощь, скорая медицинская помощь
Сотрудник погиб, когда поднимал рабочий инструмент Фото:

В Тобольске (Тюменская область) на предприятии «Запсибнефтехим» (входит в группу компаний СИБУР) погиб рабочий от удара электрическим током. Об этом URA.RU сообщили Государственной инспекции труда по Тюменской области.

«Причина несчастного случая — неудовлетворительная организация производства работ. Отсутствие контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины. Не были выполнены организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках», — сообщили в ведомстве.

Несчастный случай произошел, когда ремонтная бригада устраняла неисправность на одной из подстанции предприятия. «Часть инструментов электромонтеры отнесли на место работ к стенке ячейки №15 ТСН-1. После чего собрались для проверки документов и обсуждения действий. В это время электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий направился с оставшимся инструментом к тыльной стороне ячейки №15. Раздался хлопок. В результате работник получил смертельную травму от поражения электрическим током», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что на тобольском заводе СИБУРа погиб сотрудник. Оператор цеха подготовки и розлива углеводородных фракций при выполнении осмотра оборудования обнаружил своего коллегу без сознания и вызвал медиков.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тобольске (Тюменская область) на предприятии «Запсибнефтехим» (входит в группу компаний СИБУР) погиб рабочий от удара электрическим током. Об этом URA.RU сообщили Государственной инспекции труда по Тюменской области. «Причина несчастного случая — неудовлетворительная организация производства работ. Отсутствие контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины. Не были выполнены организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках», — сообщили в ведомстве. Несчастный случай произошел, когда ремонтная бригада устраняла неисправность на одной из подстанции предприятия. «Часть инструментов электромонтеры отнесли на место работ к стенке ячейки №15 ТСН-1. После чего собрались для проверки документов и обсуждения действий. В это время электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий направился с оставшимся инструментом к тыльной стороне ячейки №15. Раздался хлопок. В результате работник получил смертельную травму от поражения электрическим током», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что на тобольском заводе СИБУРа погиб сотрудник. Оператор цеха подготовки и розлива углеводородных фракций при выполнении осмотра оборудования обнаружил своего коллегу без сознания и вызвал медиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...