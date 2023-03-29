29 марта 2023

На тобольском заводе СИБУРа погиб сотрудник

На заводе «Запсибнефтехим» в Тобольске скончался рабочий
© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия на СИБУР. Тобольск, сибур
Мужчина скончался ночью, его нашел коллега Фото:

Сотрудник завода «Запсибнефтехим» (входит в группу СИБУР) в Тобольске (Тюменская область) погиб на рабочем месте ночью 30 марта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.

«30 марта в 00:40 оператор цеха подготовки и розлива углеводородных фракций при выполнении осмотра оборудования обнаружил своего коллегу без сознания. На место незамедлительно прибыли спецслужбы предприятия, скорая помощь. Несмотря на усилия врачей, спасти сотрудника не удалось», — рассказали URA.RU в пресс-службе предприятия.

Там добавили, что расследованием этого происшествия в настоящее время занимаются специальная комиссия. В нее входят надзорные органы и представители завода.

Как ранее писало URA.RU, это не первый трагический случай на «Запсибнефтехиме». В апреле 2022 года при выполнении ремонта на предприятии погиб рабочий.

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Сотрудник завода «Запсибнефтехим» (входит в группу СИБУР) в Тобольске (Тюменская область) погиб на рабочем месте ночью 30 марта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. «30 марта в 00:40 оператор цеха подготовки и розлива углеводородных фракций при выполнении осмотра оборудования обнаружил своего коллегу без сознания. На место незамедлительно прибыли спецслужбы предприятия, скорая помощь. Несмотря на усилия врачей, спасти сотрудника не удалось», — рассказали URA.RU в пресс-службе предприятия. Там добавили, что расследованием этого происшествия в настоящее время занимаются специальная комиссия. В нее входят надзорные органы и представители завода. Как ранее писало URA.RU, это не первый трагический случай на «Запсибнефтехиме». В апреле 2022 года при выполнении ремонта на предприятии погиб рабочий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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