На тобольском заводе СИБУРа погиб сотрудник

На заводе «Запсибнефтехим» в Тобольске скончался рабочий

Мужчина скончался ночью, его нашел коллега Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сотрудник завода «Запсибнефтехим» (входит в группу СИБУР) в Тобольске (Тюменская область) погиб на рабочем месте ночью 30 марта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.

«30 марта в 00:40 оператор цеха подготовки и розлива углеводородных фракций при выполнении осмотра оборудования обнаружил своего коллегу без сознания. На место незамедлительно прибыли спецслужбы предприятия, скорая помощь. Несмотря на усилия врачей, спасти сотрудника не удалось», — рассказали URA.RU в пресс-службе предприятия.

Там добавили, что расследованием этого происшествия в настоящее время занимаются специальная комиссия. В нее входят надзорные органы и представители завода.

Как ранее писало URA.RU, это не первый трагический случай на «Запсибнефтехиме». В апреле 2022 года при выполнении ремонта на предприятии погиб рабочий.