Пьяный курганец угрожал взорвать себя и дом

О якобы готовящемся взрыве курганец сообщил по телефону Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургана местный житель в состоянии опьянения угрожал взорвать себя и дом, в котором проживает. Он был задержан силовиками, а материалы дела переданы в городской суд, который вынес обвинительное заключение.

«В Кургане ФИО1, находясь в состоянии алкогольного опьянения и действуя умышленно (из хулиганских побуждений), <…> с принадлежащего ему сотового телефона позвонил по номеру „112“. ФИО1 сообщил заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве (о том, что он хочет взорвать себя и весь дом по адресу <…>)», — указано в документе на сайте ведомства.

Подсудимый не возражал против приговора и согласился с обвинением. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на год. Фигуранту дела надлежит раз в месяц являться в полицию для регистрации, ему также запрещено менять место жительства и выезжать за пределы города без разрешения уголовно-исполнительной инспекции.

Похожий эпизод произошел в Кургане несколькими годами ранее. Тогда горожанин, обозлившийся из-за отключения коммунальных услуг, пригрозил взорвать дом на улице Коли Мяготина. О своем намерении он также сообщил по телефону, дозвонившись до экстренных служб.