07 июля 2023

Тюменец обвиняет врачей в смерти его матери

Тюменец: врачи своевременно не диагностировали болезнь матери, поэтому она умерла
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил Челябинскую областную больницу. Челябинск, кардиология, врач, больница
Мужчина считает, что врачи умышленно запустили течение болезни Фото:

Тюменец обвиняет врачей в халатном отношении во время лечения его матери. Исходя из заключения страховой компании, было выявлено много нарушений. Об этом он рассказал журналистам.

«В свой день рождения, 30 ноября, мама в принципе чувствовала себя хорошо, а 14 декабря она умерла. В заключении о смерти выписан огромный перечень недугов. Я считаю, что врачи умышленно запустили течение болезни. Своевременно не диагностировали, не назначали лечение. Я не врач, но, исходя из заключения страховой компании, выявлено очень много нарушений», — сказал мужчина журналистам 72.RU.

По его словам, женщина была инвалидом III группы с 2005 года. Из-за этого она наблюдалась в городской поликлинике № 14, которую присоединили к 12-й. У нее были проблемы с почками и другие заболевания. С 2014 года состояние ее здоровья ухудшалось. Прогрессировала подагра, возникали затруднения во время ходьбы. Ей прописывали дорогостоящие и неэффективные лекарства, некоторые из которых вызывали аллергическую реакцию. Из-за разных причин ее не госпитализировали и при этом перенаправляли из больницы в больницу.

Мужчина винит во всем врачей. Он намерен добиться справедливости, невзирая на то, сколько он потратит на это времени и сил. Он планирует направиться в Следственный комитет, чтобы возбудили уголовное дело.

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Тюменец обвиняет врачей в халатном отношении во время лечения его матери. Исходя из заключения страховой компании, было выявлено много нарушений. Об этом он рассказал журналистам. «В свой день рождения, 30 ноября, мама в принципе чувствовала себя хорошо, а 14 декабря она умерла. В заключении о смерти выписан огромный перечень недугов. Я считаю, что врачи умышленно запустили течение болезни. Своевременно не диагностировали, не назначали лечение. Я не врач, но, исходя из заключения страховой компании, выявлено очень много нарушений», — сказал мужчина журналистам 72.RU. По его словам, женщина была инвалидом III группы с 2005 года. Из-за этого она наблюдалась в городской поликлинике № 14, которую присоединили к 12-й. У нее были проблемы с почками и другие заболевания. С 2014 года состояние ее здоровья ухудшалось. Прогрессировала подагра, возникали затруднения во время ходьбы. Ей прописывали дорогостоящие и неэффективные лекарства, некоторые из которых вызывали аллергическую реакцию. Из-за разных причин ее не госпитализировали и при этом перенаправляли из больницы в больницу. Мужчина винит во всем врачей. Он намерен добиться справедливости, невзирая на то, сколько он потратит на это времени и сил. Он планирует направиться в Следственный комитет, чтобы возбудили уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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