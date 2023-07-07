В Тюмени произошло ДТП с участием 12-летнего самокатчика. Ребенок получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.
«В Тюмени на улице Протозанова 12-летний школьник на электросамокате был сбит автомобилем „Фольксваген“. Подросток ранен», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Предварительно установлено, что ребенок ехал на самокате по пешеходному переходу. Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее сообщалось, что в селе Ембаево (Тюменской области) водитель сбил на «зебре» девочку, которая ехала через дорогу на самокате. В результате ДТП 12-летняя школьница получила травму ноги.
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