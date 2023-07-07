В Тюмени водитель сбил школьника на самокате. Фото

08 июля 2023 в 19:34 Размер текста - 17 +

Предварительно установлено, что ребенок ехал на самокате по пешеходному переходу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени произошло ДТП с участием 12-летнего самокатчика. Ребенок получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД. «В Тюмени на улице Протозанова 12-летний школьник на электросамокате был сбит автомобилем „Фольксваген“. Подросток ранен», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Предварительно установлено, что ребенок ехал на самокате по пешеходному переходу. Обстоятельства ДТП выясняются. Ранее сообщалось, что в селе Ембаево (Тюменской области) водитель сбил на «зебре» девочку, которая ехала через дорогу на самокате. В результате ДТП 12-летняя школьница получила травму ноги. Фото: telegram-канал ГИБДД Тюменской области Фото: telegram-канал ГИБДД Тюменской области

В Тюмени произошло ДТП с участием 12-летнего самокатчика. Ребенок получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД. «В Тюмени на улице Протозанова 12-летний школьник на электросамокате был сбит автомобилем „Фольксваген“. Подросток ранен», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Предварительно установлено, что ребенок ехал на самокате по пешеходному переходу. Обстоятельства ДТП выясняются. Ранее сообщалось, что в селе Ембаево (Тюменской области) водитель сбил на «зебре» девочку, которая ехала через дорогу на самокате. В результате ДТП 12-летняя школьница получила травму ноги.