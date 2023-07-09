Александр Моор пообещал выплатить тюменским стобалльникам денежные премии

Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал, что все выпускники, набравшие по 100 баллов в ходе ЕГЭ в 2023 году, обязательно получат денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Об этом глава региона заявил в своем telegram-канале.
«В этом году в Тюменской области число стобалльников увеличилось на 16. Максимальный результат — у 63 человек. Есть и те, кто написал сразу два предмета на все 100. Это 5 выпускников, как и в прошлом году. Итого в нашей копилке 68 стобалльных результатов! Выпускники обязательно получат 100 тысяч рублей за каждые 100 баллов», — пообещал Моор.
Он отметил, что этот результат станет стартом в интересной студенческой и успешной профессиональной жизни. Так же Моор поблагодарил родителей, педагогов и наставников за терпение, мудрость и поддержку тюменских школьников.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.