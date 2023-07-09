Александр Моор пообещал выплатить тюменским стобалльникам денежные премии

10 июля 2023 в 14:21 Размер текста - 17 +

В 2023 году премии размером получат 63 выпускника, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал, что все выпускники, набравшие по 100 баллов в ходе ЕГЭ в 2023 году, обязательно получат денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Об этом глава региона заявил в своем telegram-канале. «В этом году в Тюменской области число стобалльников увеличилось на 16. Максимальный результат — у 63 человек. Есть и те, кто написал сразу два предмета на все 100. Это 5 выпускников, как и в прошлом году. Итого в нашей копилке 68 стобалльных результатов! Выпускники обязательно получат 100 тысяч рублей за каждые 100 баллов», — пообещал Моор. Он отметил, что этот результат станет стартом в интересной студенческой и успешной профессиональной жизни. Так же Моор поблагодарил родителей, педагогов и наставников за терпение, мудрость и поддержку тюменских школьников.

Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал, что все выпускники, набравшие по 100 баллов в ходе ЕГЭ в 2023 году, обязательно получат денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Об этом глава региона заявил в своем telegram-канале. «В этом году в Тюменской области число стобалльников увеличилось на 16. Максимальный результат — у 63 человек. Есть и те, кто написал сразу два предмета на все 100. Это 5 выпускников, как и в прошлом году. Итого в нашей копилке 68 стобалльных результатов! Выпускники обязательно получат 100 тысяч рублей за каждые 100 баллов», — пообещал Моор. Он отметил, что этот результат станет стартом в интересной студенческой и успешной профессиональной жизни. Так же Моор поблагодарил родителей, педагогов и наставников за терпение, мудрость и поддержку тюменских школьников.