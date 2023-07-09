09 июля 2023
08 июля 2023

Александр Моор пообещал выплатить тюменским стобалльникам денежные премии

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание к заседанию Госсовета. Москва, моор александр
В 2023 году премии размером получат 63 выпускника, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал, что все выпускники, набравшие по 100 баллов в ходе ЕГЭ в 2023 году, обязательно получат денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Об этом глава региона заявил в своем telegram-канале.

«В этом году в Тюменской области число стобалльников увеличилось на 16. Максимальный результат — у 63 человек. Есть и те, кто написал сразу два предмета на все 100. Это 5 выпускников, как и в прошлом году. Итого в нашей копилке 68 стобалльных результатов! Выпускники обязательно получат 100 тысяч рублей за каждые 100 баллов», — пообещал Моор.

Он отметил, что этот результат станет стартом в интересной студенческой и успешной профессиональной жизни. Так же Моор поблагодарил родителей, педагогов и наставников за терпение, мудрость и поддержку тюменских школьников.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал, что все выпускники, набравшие по 100 баллов в ходе ЕГЭ в 2023 году, обязательно получат денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Об этом глава региона заявил в своем telegram-канале. «В этом году в Тюменской области число стобалльников увеличилось на 16. Максимальный результат — у 63 человек. Есть и те, кто написал сразу два предмета на все 100. Это 5 выпускников, как и в прошлом году. Итого в нашей копилке 68 стобалльных результатов! Выпускники обязательно получат 100 тысяч рублей за каждые 100 баллов», — пообещал Моор. Он отметил, что этот результат станет стартом в интересной студенческой и успешной профессиональной жизни. Так же Моор поблагодарил родителей, педагогов и наставников за терпение, мудрость и поддержку тюменских школьников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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