В ЯНАО подросток на квадроцикле врезался в опору ЛЭП. Фото

11 июля 2023 в 10:39 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое несовершеннолетний водитель врезался в опору ЛЭП (фото из архива) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) подросток не справился с управлением на квадроцикле и врезался в опору линии электропередач. Происшествие произошло вечером 10 июля, сообщает пресс-служба окружного УГИБДД. «В районе дома 33 по улице Пограничная, в Новом Уренгое, несовершеннолетний водитель управляя квадроциклом „KAYOAU“ не справился с управлением, допустил наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП, водитель квадроцикла „KAYOAU“ госпитализирован», — сообщила пресс-служба ведомства в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу департамента здравоохранения ЯНАО с просьбой сообщить о состоянии здоровья пострадавшего. Ответ ожидается. Фото: группа «Госавтоинспекция Ямала», Вк

В Новом Уренгое (ЯНАО) подросток не справился с управлением на квадроцикле и врезался в опору линии электропередач. Происшествие произошло вечером 10 июля, сообщает пресс-служба окружного УГИБДД. «В районе дома 33 по улице Пограничная, в Новом Уренгое, несовершеннолетний водитель управляя квадроциклом „KAYOAU“ не справился с управлением, допустил наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП, водитель квадроцикла „KAYOAU“ госпитализирован», — сообщила пресс-служба ведомства в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу департамента здравоохранения ЯНАО с просьбой сообщить о состоянии здоровья пострадавшего. Ответ ожидается.