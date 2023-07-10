10 июля 2023
09 июля 2023

В ЯНАО подросток на квадроцикле врезался в опору ЛЭП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, авария, разбитый мотоцикл
В Новом Уренгое несовершеннолетний водитель врезался в опору ЛЭП (фото из архива) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) подросток не справился с управлением на квадроцикле и врезался в опору линии электропередач. Происшествие произошло вечером 10 июля, сообщает пресс-служба окружного УГИБДД.

«В районе дома 33 по улице Пограничная, в Новом Уренгое, несовершеннолетний водитель управляя квадроциклом „KAYOAU“ не справился с управлением, допустил наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП, водитель квадроцикла „KAYOAU“ госпитализирован», — сообщила пресс-служба ведомства в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу департамента здравоохранения ЯНАО с просьбой сообщить о состоянии здоровья пострадавшего. Ответ ожидается.

Фото:

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В Новом Уренгое (ЯНАО) подросток не справился с управлением на квадроцикле и врезался в опору линии электропередач. Происшествие произошло вечером 10 июля, сообщает пресс-служба окружного УГИБДД. «В районе дома 33 по улице Пограничная, в Новом Уренгое, несовершеннолетний водитель управляя квадроциклом „KAYOAU“ не справился с управлением, допустил наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП, водитель квадроцикла „KAYOAU“ госпитализирован», — сообщила пресс-служба ведомства в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу департамента здравоохранения ЯНАО с просьбой сообщить о состоянии здоровья пострадавшего. Ответ ожидается.
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