В Новом Уренгое (ЯНАО) подросток не справился с управлением на квадроцикле и врезался в опору линии электропередач. Происшествие произошло вечером 10 июля, сообщает пресс-служба окружного УГИБДД.
«В районе дома 33 по улице Пограничная, в Новом Уренгое, несовершеннолетний водитель управляя квадроциклом „KAYOAU“ не справился с управлением, допустил наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП, водитель квадроцикла „KAYOAU“ госпитализирован», — сообщила пресс-служба ведомства в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу департамента здравоохранения ЯНАО с просьбой сообщить о состоянии здоровья пострадавшего. Ответ ожидается.
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