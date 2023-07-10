Тюменца, который ударил подростка в магазине, допросит полиция

Несовершеннолетний скрывался в помещении магазина от сверстников, которые хотели его побить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Отдел по делам несовершеннолетних УМВД Тюменской области устанавливает обстоятельства, при которых мужчина ударил подростка в одном из магазинов города. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы ведомства Антон Каморников.

«Необходимо установить все обстоятельства, выяснить личность мужчины. После этого отдел по делам несовершеннолетних даст его действиям правовую оценку», — пояснил Каморников URA.RU.

Момент, когда мужчина грубо выталкивает подростка из магазина, попал на видео, размещенное в социальной сети «ВКонтакте». Видео сняли подростки, от которых парень прятался в помещении магазина, а в сеть его разместила его мать. В комментариях к видео тюменцы предполагают, что подросток мог нагрубить мужчине и спровоцировать его на агрессию.

Ранее URA.RU рассказало о стримерше, которая угрожала ребенку убийством в прямом эфире. По этому факту УМВД Тюменской области так же проводит проверку.