10 июля 2023

Тюменца, который ударил подростка в магазине, допросит полиция

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Несовершеннолетний скрывался в помещении магазина от сверстников, которые хотели его побить Фото:

Отдел по делам несовершеннолетних УМВД Тюменской области устанавливает обстоятельства, при которых мужчина ударил подростка в одном из магазинов города. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы ведомства Антон Каморников.

«Необходимо установить все обстоятельства, выяснить личность мужчины. После этого отдел по делам несовершеннолетних даст его действиям правовую оценку», — пояснил Каморников URA.RU.

Момент, когда мужчина грубо выталкивает подростка из магазина, попал на видео, размещенное в социальной сети «ВКонтакте». Видео сняли подростки, от которых парень прятался в помещении магазина, а в сеть его разместила его мать. В комментариях к видео тюменцы предполагают, что подросток мог нагрубить мужчине и спровоцировать его на агрессию.

Ранее URA.RU рассказало о стримерше, которая угрожала ребенку убийством в прямом эфире. По этому факту УМВД Тюменской области так же проводит проверку.

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Отдел по делам несовершеннолетних УМВД Тюменской области устанавливает обстоятельства, при которых мужчина ударил подростка в одном из магазинов города. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы ведомства Антон Каморников. «Необходимо установить все обстоятельства, выяснить личность мужчины. После этого отдел по делам несовершеннолетних даст его действиям правовую оценку», — пояснил Каморников URA.RU. Момент, когда мужчина грубо выталкивает подростка из магазина, попал на видео, размещенное в социальной сети «ВКонтакте». Видео сняли подростки, от которых парень прятался в помещении магазина, а в сеть его разместила его мать. В комментариях к видео тюменцы предполагают, что подросток мог нагрубить мужчине и спровоцировать его на агрессию. Ранее URA.RU рассказало о стримерше, которая угрожала ребенку убийством в прямом эфире. По этому факту УМВД Тюменской области так же проводит проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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