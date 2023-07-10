10 июля 2023

В Тюменской области 18-летний водитель погиб, врезавшись в столб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кубанский казачий хор. Курган, гаи, патруль дпс, дпс
Сейчас в УГИБДД устанавливают все обстоятельства инцидента Фото:

В селе Абатское (Тюменская область) погиб 18-летний водитель автомобиля Nissan, который не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач (ЛЭП). Об этом происшествии рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области

«Автомобиль Nissan въехал в опору ЛЭП. 18-летний водитель иномарки погиб. Вместе с ним в машине находились 16-летняя пассажирка и 19-летний пассажир, они ранены», — сообщили детали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. На данный момент сотрудники ведомства выясняют, почему молодой водитель не удержал машину.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени скончался мотоциклист, который 8 июля попал в ДТП с последующим возгоранием транспортных средств. По версии региональной Госавтоинспекции, 61-летний таксист не уступил дорогу водителю мотоцикла.

Фото:

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В селе Абатское (Тюменская область) погиб 18-летний водитель автомобиля Nissan, который не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач (ЛЭП). Об этом происшествии рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области «Автомобиль Nissan въехал в опору ЛЭП. 18-летний водитель иномарки погиб. Вместе с ним в машине находились 16-летняя пассажирка и 19-летний пассажир, они ранены», — сообщили детали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. На данный момент сотрудники ведомства выясняют, почему молодой водитель не удержал машину. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени скончался мотоциклист, который 8 июля попал в ДТП с последующим возгоранием транспортных средств. По версии региональной Госавтоинспекции, 61-летний таксист не уступил дорогу водителю мотоцикла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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