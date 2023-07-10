В Тюменской области 18-летний водитель погиб, врезавшись в столб. Фото

11 июля 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Сейчас в УГИБДД устанавливают все обстоятельства инцидента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Абатское (Тюменская область) погиб 18-летний водитель автомобиля Nissan, который не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач (ЛЭП). Об этом происшествии рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области «Автомобиль Nissan въехал в опору ЛЭП. 18-летний водитель иномарки погиб. Вместе с ним в машине находились 16-летняя пассажирка и 19-летний пассажир, они ранены», — сообщили детали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. На данный момент сотрудники ведомства выясняют, почему молодой водитель не удержал машину. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени скончался мотоциклист, который 8 июля попал в ДТП с последующим возгоранием транспортных средств. По версии региональной Госавтоинспекции, 61-летний таксист не уступил дорогу водителю мотоцикла. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области

В селе Абатское (Тюменская область) погиб 18-летний водитель автомобиля Nissan, который не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач (ЛЭП). Об этом происшествии рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области «Автомобиль Nissan въехал в опору ЛЭП. 18-летний водитель иномарки погиб. Вместе с ним в машине находились 16-летняя пассажирка и 19-летний пассажир, они ранены», — сообщили детали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. На данный момент сотрудники ведомства выясняют, почему молодой водитель не удержал машину. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени скончался мотоциклист, который 8 июля попал в ДТП с последующим возгоранием транспортных средств. По версии региональной Госавтоинспекции, 61-летний таксист не уступил дорогу водителю мотоцикла.