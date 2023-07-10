Курганский оборонный завод усовершенствовал истребители танков

11 июля 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

На обновленном противотанковой пушке установлены новейшая система управления огнем и допзащита (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На самоходную противотанковую пушку 2С25М «Спрут», разработанную «Курганмашзаводом», установили новейшую систему управления огнем и дополнительную защиту от снарядов. Об этом сообщается в группе Минобороны России в соцсети «ВКонтакте». «На обновленном „Спруте“ установлена новейшая цифровая система управления огнем и комплект дополнительной защиты, повышающий стойкость к поражению боеприпасами. При этом у машины на прежнем уровне будет сохранена плавучесть и остойчивость на воде. Самоходная пушка легко выбирается на неподготовленный берег и может вести огонь с воды», — указано в сообщении. Также в Минобороны отметили, что на противотанковой пушке для десанта установлен комплекс оптико-электронного подавления, который гарантирует защиту от приближающихся ракет или облучения лазером. Кроме того, для водителя-механика в машине установлены видеокамеры, которые обеспечивают круговой обзор при движении. Ранее URA.RU писало, что на курганском военном заводе будут производить самоходные противотанковые установки. Модернизированные пушки 2С25М «Спрут» планируют начать поставлять в ВС РФ в 2024 году. Разработка «Курганмашзавода» уже прошла государственные испытания и по огневой мощи соответствует современным танкам.

На самоходную противотанковую пушку 2С25М «Спрут», разработанную «Курганмашзаводом», установили новейшую систему управления огнем и дополнительную защиту от снарядов. Об этом сообщается в группе Минобороны России в соцсети «ВКонтакте». «На обновленном „Спруте“ установлена новейшая цифровая система управления огнем и комплект дополнительной защиты, повышающий стойкость к поражению боеприпасами. При этом у машины на прежнем уровне будет сохранена плавучесть и остойчивость на воде. Самоходная пушка легко выбирается на неподготовленный берег и может вести огонь с воды», — указано в сообщении. Также в Минобороны отметили, что на противотанковой пушке для десанта установлен комплекс оптико-электронного подавления, который гарантирует защиту от приближающихся ракет или облучения лазером. Кроме того, для водителя-механика в машине установлены видеокамеры, которые обеспечивают круговой обзор при движении. Ранее URA.RU писало, что на курганском военном заводе будут производить самоходные противотанковые установки. Модернизированные пушки 2С25М «Спрут» планируют начать поставлять в ВС РФ в 2024 году. Разработка «Курганмашзавода» уже прошла государственные испытания и по огневой мощи соответствует современным танкам.