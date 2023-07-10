10 июля 2023

Курганский оборонный завод усовершенствовал истребители танков

© Служба новостей «URA.RU»
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Отвоеванные села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, армия, днр, сау, артиллерия, самоходная гаубица, 2с1 гвоздика 122-мм самоходная гаубица, сбойка
На обновленном противотанковой пушке установлены новейшая система управления огнем и допзащита (архивное фото) Фото:

На самоходную противотанковую пушку 2С25М «Спрут», разработанную «Курганмашзаводом», установили новейшую систему управления огнем и дополнительную защиту от снарядов. Об этом сообщается в группе Минобороны России в соцсети «ВКонтакте».

«На обновленном „Спруте“ установлена новейшая цифровая система управления огнем и комплект дополнительной защиты, повышающий стойкость к поражению боеприпасами. При этом у машины на прежнем уровне будет сохранена плавучесть и остойчивость на воде. Самоходная пушка легко выбирается на неподготовленный берег и может вести огонь с воды», — указано в сообщении.

Также в Минобороны отметили, что на противотанковой пушке для десанта установлен комплекс оптико-электронного подавления, который гарантирует защиту от приближающихся ракет или облучения лазером. Кроме того, для водителя-механика в машине установлены видеокамеры, которые обеспечивают круговой обзор при движении.

Ранее URA.RU писало, что на курганском военном заводе будут производить самоходные противотанковые установки. Модернизированные пушки 2С25М «Спрут» планируют начать поставлять в ВС РФ в 2024 году. Разработка «Курганмашзавода» уже прошла государственные испытания и по огневой мощи соответствует современным танкам.

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На самоходную противотанковую пушку 2С25М «Спрут», разработанную «Курганмашзаводом», установили новейшую систему управления огнем и дополнительную защиту от снарядов. Об этом сообщается в группе Минобороны России в соцсети «ВКонтакте». «На обновленном „Спруте“ установлена новейшая цифровая система управления огнем и комплект дополнительной защиты, повышающий стойкость к поражению боеприпасами. При этом у машины на прежнем уровне будет сохранена плавучесть и остойчивость на воде. Самоходная пушка легко выбирается на неподготовленный берег и может вести огонь с воды», — указано в сообщении. Также в Минобороны отметили, что на противотанковой пушке для десанта установлен комплекс оптико-электронного подавления, который гарантирует защиту от приближающихся ракет или облучения лазером. Кроме того, для водителя-механика в машине установлены видеокамеры, которые обеспечивают круговой обзор при движении. Ранее URA.RU писало, что на курганском военном заводе будут производить самоходные противотанковые установки. Модернизированные пушки 2С25М «Спрут» планируют начать поставлять в ВС РФ в 2024 году. Разработка «Курганмашзавода» уже прошла государственные испытания и по огневой мощи соответствует современным танкам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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