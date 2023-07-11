В Британии раскрыли, что было на борту батискафа «Титан» за минуту до взрыва

Daily Mail: пассажиры батискафа «Титан» знали о гибели за минуту до взрыва судна

Подводный аппарат «Титан» потерял связь со своим вспомогательным судном 18 июня Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Рядом с «Титаником» пропал батискаф «Титан» с людьми на борту

За минуту до того, как батискаф «лопнул, как воздушный шар», пассажиры судна чувствовали ужас, страх и агонию, так как знали о надвигающейся гибели. В этом убежден испанский эксперт по подводным лодкам Хосе Луис Мартин.

«Представьте себе ужас, страх и агонию. Должно быть, это было похоже на фильм ужасов», —? передает британская газета The Daily Mail его слова. «Пассажиры были бы сложены друг на друга в ужасающей полной темноте на протяжении всего падения, которое длилось бы от 48 до 71 секунды», — предположил он. Эксперт подсчитал, что батискаф начал свободное падение на глубине около 1700 метров и падал «как будто это камень без какого-либо контроля» примерно 1000 метров, пока на глубине около 2,8 километра он не «лопнул, как воздушный шар» из-за быстро растущего давления.

Батискаф с пятью членами экипажа на борту пропал 19 июня при путешествии к месту крушения лайнера «Титаник». При помощи глубоководного аппарата ученые хотели собрать образцы ДНК в обозначенном районе Атлантического океана. После потери связи с членами экипажа начались его поиски. На судне находились пять человек. Позднее стало известно, что у них был запас кислорода на 96 часов. 22 июня профессор Сиракузского университета Джефф Карсон допустил гибель пассажиров глубоководного аппарата. Через несколько дней были найдены осколки батискафа. Компания, отправившая батискаф на дно к «Титанику», приостановила работу.