11 июля 2023

В Тюменской области выросло число преступлений, совершенных иностранцами

© Служба новостей «URA.RU»
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Каждое четвертое преступление в регионе совершается в общественных местах Фото:

В Тюменской области на 18,2% выросло число преступлений, совершенных иностранцами. Такую информацию за первое полугодие приводит региональная прокуратура. При этом в целом в области удалось снизить число преступлений.

«Увеличилось на 18,2% количество преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, на 7,1% — несовершеннолетними и при их участии. Каждое четвертое преступление совершено в общественных местах, каждое седьмое — на улицах», — говорится в отчете ведомства.

По данным прокуратуры, на территории области совершено более 12,3 тысячи преступлений, что по сравнению с прошлым годом меньше на 1,3%. «Профилактическая работа способствовала уменьшению числа убийств (на 4,5%), хищений чужого имущества (на 6,7%), преступлений экономической направленности (на 23,8%), преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного (на 6,2%) и наркотического (на 41,7%) опьянения», — добавили там.

Раскрываемость преступлений в регионе составила 60,5%. Это на 0,9% выше показателя 2022 года.

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В Тюменской области на 18,2% выросло число преступлений, совершенных иностранцами. Такую информацию за первое полугодие приводит региональная прокуратура. При этом в целом в области удалось снизить число преступлений. «Увеличилось на 18,2% количество преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, на 7,1% — несовершеннолетними и при их участии. Каждое четвертое преступление совершено в общественных местах, каждое седьмое — на улицах», — говорится в отчете ведомства. По данным прокуратуры, на территории области совершено более 12,3 тысячи преступлений, что по сравнению с прошлым годом меньше на 1,3%. «Профилактическая работа способствовала уменьшению числа убийств (на 4,5%), хищений чужого имущества (на 6,7%), преступлений экономической направленности (на 23,8%), преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного (на 6,2%) и наркотического (на 41,7%) опьянения», — добавили там. Раскрываемость преступлений в регионе составила 60,5%. Это на 0,9% выше показателя 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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