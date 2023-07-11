В Тюменской области выросло число преступлений, совершенных иностранцами

12 июля 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

Каждое четвертое преступление в регионе совершается в общественных местах Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области на 18,2% выросло число преступлений, совершенных иностранцами. Такую информацию за первое полугодие приводит региональная прокуратура. При этом в целом в области удалось снизить число преступлений. «Увеличилось на 18,2% количество преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, на 7,1% — несовершеннолетними и при их участии. Каждое четвертое преступление совершено в общественных местах, каждое седьмое — на улицах», — говорится в отчете ведомства. По данным прокуратуры, на территории области совершено более 12,3 тысячи преступлений, что по сравнению с прошлым годом меньше на 1,3%. «Профилактическая работа способствовала уменьшению числа убийств (на 4,5%), хищений чужого имущества (на 6,7%), преступлений экономической направленности (на 23,8%), преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного (на 6,2%) и наркотического (на 41,7%) опьянения», — добавили там. Раскрываемость преступлений в регионе составила 60,5%. Это на 0,9% выше показателя 2022 года.

В Тюменской области на 18,2% выросло число преступлений, совершенных иностранцами. Такую информацию за первое полугодие приводит региональная прокуратура. При этом в целом в области удалось снизить число преступлений. «Увеличилось на 18,2% количество преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, на 7,1% — несовершеннолетними и при их участии. Каждое четвертое преступление совершено в общественных местах, каждое седьмое — на улицах», — говорится в отчете ведомства. По данным прокуратуры, на территории области совершено более 12,3 тысячи преступлений, что по сравнению с прошлым годом меньше на 1,3%. «Профилактическая работа способствовала уменьшению числа убийств (на 4,5%), хищений чужого имущества (на 6,7%), преступлений экономической направленности (на 23,8%), преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного (на 6,2%) и наркотического (на 41,7%) опьянения», — добавили там. Раскрываемость преступлений в регионе составила 60,5%. Это на 0,9% выше показателя 2022 года.