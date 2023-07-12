Замглавы Росгвардии ДНР: ВСУ трижды использовали кассетные боеприпасы при обстрелах

12 июля 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

ВСУ ударяют кассетными снарядами по ДНР, отметил Александр Ходаковский Фото: 2nd Lt. Gabriel Jenko / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды ударили по российским позиция в Донецкой обьласти при помощи кассетных снарядов. Об этом заявил замглавы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский. «П о нам отработали кассетными снарядами. Трижды. <…> Мы впервые столкнулись с кассетными боеприпасами на направлении Пески (Донецкая область)», — подчеркнул Александр Ходаковский в своем telegram-канале. Он отметил, что обстрел не нанес урона ВС РФ, так как солдаты находились в укрытиях. Также российским бойцам помогла лесистая местность — кроны деревьев успешно поглощали основную часть артиллерийских снарядов. Ходаковский обратил внимание, что основную опасность кассетные снаряды вызывают именно для техники, не затрагивая личный состав. В начале июля президент США Джо Байден принял решение передать кассетные снаряды Украине. При этом страны НАТО осудили данное решение. Против выступили Великобритания и Италия. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, по российским позициям уже давно отрабатывали подобные снаряды. Также пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков допустил возможность ответно ударять по ВСУ при помощи кассетных снарядов, передает «Национальная служба новостей».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды ударили по российским позиция в Донецкой обьласти при помощи кассетных снарядов. Об этом заявил замглавы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский. «П о нам отработали кассетными снарядами. Трижды. <…> Мы впервые столкнулись с кассетными боеприпасами на направлении Пески (Донецкая область)», — подчеркнул Александр Ходаковский в своем telegram-канале. Он отметил, что обстрел не нанес урона ВС РФ, так как солдаты находились в укрытиях. Также российским бойцам помогла лесистая местность — кроны деревьев успешно поглощали основную часть артиллерийских снарядов. Ходаковский обратил внимание, что основную опасность кассетные снаряды вызывают именно для техники, не затрагивая личный состав. В начале июля президент США Джо Байден принял решение передать кассетные снаряды Украине. При этом страны НАТО осудили данное решение. Против выступили Великобритания и Италия. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, по российским позициям уже давно отрабатывали подобные снаряды. Также пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков допустил возможность ответно ударять по ВСУ при помощи кассетных снарядов, передает «Национальная служба новостей».