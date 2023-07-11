Рыбак из ЯНАО похвастался щуками в половину своего роста. Фото

12 июля 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

Рыбак из Ноябрьска выловил двух больших щук Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Рыбак из Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Фолтаркин выловил двух больших щук. Фото с трофеями, размеры которых достигают половины роста мужчины, он разместил в соцсетях. «Выезжаю по вечерам. Вес рыбы на фото — 6 килограмм 900 грамм и 5 килограмм 400 грамм», — написал Алексей Фолтаркин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях пользователи соцсети отреагировали одобрительно. «Отличные вечера», — написал Дмитрий. «Ох ты», — с восторгом отреагировал Сергей. Ранее URA.RU рассказало, что ноябрянин выловил на Горелых мостах шесть щук. А другой рыбак оправдался за неудачный лов, рассказав, почему рыба не клюет. Алексей Фолтаркин из Ноябрьска поймал двух больших щук Фото: страница Алексея Фолтаркина, Вк

Рыбак из Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Фолтаркин выловил двух больших щук. Фото с трофеями, размеры которых достигают половины роста мужчины, он разместил в соцсетях. «Выезжаю по вечерам. Вес рыбы на фото — 6 килограмм 900 грамм и 5 килограмм 400 грамм», — написал Алексей Фолтаркин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях пользователи соцсети отреагировали одобрительно. «Отличные вечера», — написал Дмитрий. «Ох ты», — с восторгом отреагировал Сергей. Ранее URA.RU рассказало, что ноябрянин выловил на Горелых мостах шесть щук. А другой рыбак оправдался за неудачный лов, рассказав, почему рыба не клюет.