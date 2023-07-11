11 июля 2023

Рыбак из ЯНАО похвастался щуками в половину своего роста. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, рыбаки, рыбалка, лодка, сети рыболовные, браконьеры
Рыбак из Ноябрьска выловил двух больших щук Фото:

Рыбак из Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Фолтаркин выловил двух больших щук. Фото с трофеями, размеры которых достигают половины роста мужчины, он разместил в соцсетях.

«Выезжаю по вечерам. Вес рыбы на фото — 6 килограмм 900 грамм и 5 килограмм 400 грамм», — написал Алексей Фолтаркин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях пользователи соцсети отреагировали одобрительно. «Отличные вечера», — написал Дмитрий. «Ох ты», — с восторгом отреагировал Сергей.

Ранее URA.RU рассказало, что ноябрянин выловил на Горелых мостах шесть щук. А другой рыбак оправдался за неудачный лов, рассказав, почему рыба не клюет.

Алексей Фолтаркин из Ноябрьска поймал двух больших щук
Алексей Фолтаркин из Ноябрьска поймал двух больших щук
Фото:

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Рыбак из Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Фолтаркин выловил двух больших щук. Фото с трофеями, размеры которых достигают половины роста мужчины, он разместил в соцсетях. «Выезжаю по вечерам. Вес рыбы на фото — 6 килограмм 900 грамм и 5 килограмм 400 грамм», — написал Алексей Фолтаркин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях пользователи соцсети отреагировали одобрительно. «Отличные вечера», — написал Дмитрий. «Ох ты», — с восторгом отреагировал Сергей. Ранее URA.RU рассказало, что ноябрянин выловил на Горелых мостах шесть щук. А другой рыбак оправдался за неудачный лов, рассказав, почему рыба не клюет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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