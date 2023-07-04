Житель Ноябрьска (ЯНАО) Виктор Яшин не смог наловить много рыбы в районе ДНС-4 из-за сильного ветра. Со слов любителя, клев был «на троечку».
«В выходные рыбачили на ДНС-4. Днем сильный ветер, клев „на троечку“, окунь средних размеров и щучка-травянка на гальяна», — поделился рыбак в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Рыбалка Ноябрьск».
Виктор Яшин отметил, что когда ветер стих, то клевать перестало вообще, а утром он смог наловить только пару щук. Несмотря на это, рыбак воспользовался моментом и испробовал свой новый фотоаппарат.
Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе рыбак поймал щуку весом 10,7 килограмм. Добыча попалась со второй поклевки.
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