Рыбак из ЯНАО поделился причинами небольшого улова. Фото

05 июля 2023 в 06:37 Размер текста - 17 +

Рыбаку помешал сильный ветер Фото: Московец Илья © URA.RU Житель Ноябрьска (ЯНАО) Виктор Яшин не смог наловить много рыбы в районе ДНС-4 из-за сильного ветра. Со слов любителя, клев был «на троечку». «В выходные рыбачили на ДНС-4. Днем сильный ветер, клев „на троечку“, окунь средних размеров и щучка-травянка на гальяна», — поделился рыбак в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Рыбалка Ноябрьск». Виктор Яшин отметил, что когда ветер стих, то клевать перестало вообще, а утром он смог наловить только пару щук. Несмотря на это, рыбак воспользовался моментом и испробовал свой новый фотоаппарат. Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе рыбак поймал щуку весом 10,7 килограмм. Добыча попалась со второй поклевки. Улов рыбака из-за сильного ветра был не велик Сообщество «Рыбалка Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте»

Житель Ноябрьска (ЯНАО) Виктор Яшин не смог наловить много рыбы в районе ДНС-4 из-за сильного ветра. Со слов любителя, клев был «на троечку». «В выходные рыбачили на ДНС-4. Днем сильный ветер, клев „на троечку“, окунь средних размеров и щучка-травянка на гальяна», — поделился рыбак в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Рыбалка Ноябрьск». Виктор Яшин отметил, что когда ветер стих, то клевать перестало вообще, а утром он смог наловить только пару щук. Несмотря на это, рыбак воспользовался моментом и испробовал свой новый фотоаппарат. Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе рыбак поймал щуку весом 10,7 килограмм. Добыча попалась со второй поклевки.