04 июля 2023
03 июля 2023

Рыбак из ЯНАО поделился причинами небольшого улова. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, рыбак, удочки, городской пруд, рыбалка, клев
Рыбаку помешал сильный ветер Фото:

Житель Ноябрьска (ЯНАО) Виктор Яшин не смог наловить много рыбы в районе ДНС-4 из-за сильного ветра. Со слов любителя, клев был «на троечку».

«В выходные рыбачили на ДНС-4. Днем сильный ветер, клев „на троечку“, окунь средних размеров и щучка-травянка на гальяна», — поделился рыбак в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Рыбалка Ноябрьск».

Виктор Яшин отметил, что когда ветер стих, то клевать перестало вообще, а утром он смог наловить только пару щук. Несмотря на это, рыбак воспользовался моментом и испробовал свой новый фотоаппарат.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе рыбак поймал щуку весом 10,7 килограмм. Добыча попалась со второй поклевки.

Улов рыбака из-за сильного ветра был не велик
Улов рыбака из-за сильного ветра был не велик

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Житель Ноябрьска (ЯНАО) Виктор Яшин не смог наловить много рыбы в районе ДНС-4 из-за сильного ветра. Со слов любителя, клев был «на троечку». «В выходные рыбачили на ДНС-4. Днем сильный ветер, клев „на троечку“, окунь средних размеров и щучка-травянка на гальяна», — поделился рыбак в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Рыбалка Ноябрьск». Виктор Яшин отметил, что когда ветер стих, то клевать перестало вообще, а утром он смог наловить только пару щук. Несмотря на это, рыбак воспользовался моментом и испробовал свой новый фотоаппарат. Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе рыбак поймал щуку весом 10,7 килограмм. Добыча попалась со второй поклевки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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