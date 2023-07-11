11 июля 2023

Стойбища оленеводов ЯНАО набирают популярность у российских туристов

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный праздник «Слёт оленеводов, рыбаков и охотников» в деревне Русскинская, Сургутского района. , северный олень
У туристов из России растет спрос на отдых в стойбищах оленеводов ЯНАО Фото:

Стойбища оленеводов ЯНАО вошли в тройку мест, набирающих популярность у любителей приключений из России. Турпоток в ямальскую тундру вырос за год более чем на 30 процентов, сообщает пресс-служба МТС.

«В топ-3 самых востребованных направлений вошли стойбища оленеводов на Ямале. За последний год турпоток к оленеводам в ямальскую тундру вырос на 31% по сравнению с прошлым годом», — приводит данные сервиса бронирования отелей МТС Travel пресс-служба экосистемы МТС.

Популярными у любителей приключенческого туризма локациями стали Териберка в Мурманской области и Чирейское водохранилище в Дагестане.

Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сам ежегодно проводит время в ямальской тундре. По его примеру, ямальцы захотели увидеть те же места.

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Стойбища оленеводов ЯНАО вошли в тройку мест, набирающих популярность у любителей приключений из России. Турпоток в ямальскую тундру вырос за год более чем на 30 процентов, сообщает пресс-служба МТС. «В топ-3 самых востребованных направлений вошли стойбища оленеводов на Ямале. За последний год турпоток к оленеводам в ямальскую тундру вырос на 31% по сравнению с прошлым годом», — приводит данные сервиса бронирования отелей МТС Travel пресс-служба экосистемы МТС. Популярными у любителей приключенческого туризма локациями стали Териберка в Мурманской области и Чирейское водохранилище в Дагестане. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сам ежегодно проводит время в ямальской тундре. По его примеру, ямальцы захотели увидеть те же места.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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