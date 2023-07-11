Стойбища оленеводов ЯНАО набирают популярность у российских туристов

12 июля 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

У туристов из России растет спрос на отдых в стойбищах оленеводов ЯНАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Стойбища оленеводов ЯНАО вошли в тройку мест, набирающих популярность у любителей приключений из России. Турпоток в ямальскую тундру вырос за год более чем на 30 процентов, сообщает пресс-служба МТС. «В топ-3 самых востребованных направлений вошли стойбища оленеводов на Ямале. За последний год турпоток к оленеводам в ямальскую тундру вырос на 31% по сравнению с прошлым годом», — приводит данные сервиса бронирования отелей МТС Travel пресс-служба экосистемы МТС. Популярными у любителей приключенческого туризма локациями стали Териберка в Мурманской области и Чирейское водохранилище в Дагестане. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сам ежегодно проводит время в ямальской тундре. По его примеру, ямальцы захотели увидеть те же места.

Стойбища оленеводов ЯНАО вошли в тройку мест, набирающих популярность у любителей приключений из России. Турпоток в ямальскую тундру вырос за год более чем на 30 процентов, сообщает пресс-служба МТС. «В топ-3 самых востребованных направлений вошли стойбища оленеводов на Ямале. За последний год турпоток к оленеводам в ямальскую тундру вырос на 31% по сравнению с прошлым годом», — приводит данные сервиса бронирования отелей МТС Travel пресс-служба экосистемы МТС. Популярными у любителей приключенческого туризма локациями стали Териберка в Мурманской области и Чирейское водохранилище в Дагестане. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сам ежегодно проводит время в ямальской тундре. По его примеру, ямальцы захотели увидеть те же места.