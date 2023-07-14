14 июля 2023
13 июля 2023

Курганцы пожаловались на вонь от реки Тобол

© Служба новостей «URA.RU»
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Водоросли на пляже Голубые озера. Курган , водоросли, река, тина
Курганцы пожаловались на неприятный запах от Тобола Фото:

Курганцы пожаловались на неприятный запах, который идет от реки Тобол в жаркую погоду в районе улицы Климова. Об этом говорится в жалобе на сайте «Обратись».

«Когда почистят нашу замечательную реку Тобол? На улице Володарского и Климова запах невыносимый. Вонь стоит уже семь дней», — написано в обращении.

Курганцы также неоднократно обсуждали необходимость очистки Тобола и в социальных сетях. Из-за аномальной жары запах от водоема лучше не становится.

Представители мэрии Кургана написали в ответе горожанам на портале «Обратись», что участок от гидроузла до пляжа «Бабьи Пески» планируется расчистить в рамках федерального проекта по экологическому оздоровлению водных объектов. Проект уже разработан, получил положительное заключение экспертизы, решается вопрос финансирования за счет средств федерального бюджета.

Ранее пресс-служба мэрии Кургана сообщала, что было разрешено купаться в Тоболе на пляжах «Бабьи пески» и «Бульвар Солнечный». Всего в городе три пляжа получали в начале июня санитарно-эпидемиологические заключения.

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Курганцы пожаловались на неприятный запах, который идет от реки Тобол в жаркую погоду в районе улицы Климова. Об этом говорится в жалобе на сайте «Обратись». «Когда почистят нашу замечательную реку Тобол? На улице Володарского и Климова запах невыносимый. Вонь стоит уже семь дней», — написано в обращении. Курганцы также неоднократно обсуждали необходимость очистки Тобола и в социальных сетях. Из-за аномальной жары запах от водоема лучше не становится. Представители мэрии Кургана написали в ответе горожанам на портале «Обратись», что участок от гидроузла до пляжа «Бабьи Пески» планируется расчистить в рамках федерального проекта по экологическому оздоровлению водных объектов. Проект уже разработан, получил положительное заключение экспертизы, решается вопрос финансирования за счет средств федерального бюджета. Ранее пресс-служба мэрии Кургана сообщала, что было разрешено купаться в Тоболе на пляжах «Бабьи пески» и «Бульвар Солнечный». Всего в городе три пляжа получали в начале июня санитарно-эпидемиологические заключения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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