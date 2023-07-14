Курганцы пожаловались на вонь от реки Тобол

15 июля 2023 в 03:33 Размер текста - 17 +

Курганцы пожаловались на неприятный запах от Тобола Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцы пожаловались на неприятный запах, который идет от реки Тобол в жаркую погоду в районе улицы Климова. Об этом говорится в жалобе на сайте «Обратись». «Когда почистят нашу замечательную реку Тобол? На улице Володарского и Климова запах невыносимый. Вонь стоит уже семь дней», — написано в обращении. Курганцы также неоднократно обсуждали необходимость очистки Тобола и в социальных сетях. Из-за аномальной жары запах от водоема лучше не становится. Представители мэрии Кургана написали в ответе горожанам на портале «Обратись», что участок от гидроузла до пляжа «Бабьи Пески» планируется расчистить в рамках федерального проекта по экологическому оздоровлению водных объектов. Проект уже разработан, получил положительное заключение экспертизы, решается вопрос финансирования за счет средств федерального бюджета. Ранее пресс-служба мэрии Кургана сообщала, что было разрешено купаться в Тоболе на пляжах «Бабьи пески» и «Бульвар Солнечный». Всего в городе три пляжа получали в начале июня санитарно-эпидемиологические заключения.

Курганцы пожаловались на неприятный запах, который идет от реки Тобол в жаркую погоду в районе улицы Климова. Об этом говорится в жалобе на сайте «Обратись». «Когда почистят нашу замечательную реку Тобол? На улице Володарского и Климова запах невыносимый. Вонь стоит уже семь дней», — написано в обращении. Курганцы также неоднократно обсуждали необходимость очистки Тобола и в социальных сетях. Из-за аномальной жары запах от водоема лучше не становится. Представители мэрии Кургана написали в ответе горожанам на портале «Обратись», что участок от гидроузла до пляжа «Бабьи Пески» планируется расчистить в рамках федерального проекта по экологическому оздоровлению водных объектов. Проект уже разработан, получил положительное заключение экспертизы, решается вопрос финансирования за счет средств федерального бюджета. Ранее пресс-служба мэрии Кургана сообщала, что было разрешено купаться в Тоболе на пляжах «Бабьи пески» и «Бульвар Солнечный». Всего в городе три пляжа получали в начале июня санитарно-эпидемиологические заключения.