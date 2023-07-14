14 июля 2023

В Тюменской области нетрезвый водитель опрокинул микроавтобус. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники противопожарной службы эвакуировали водителя в машину скорой помощи Фото:

В Тюменской области в районе СНТ «Виктория» пьяный водители не справился с управлением микроавтобуса и вылетел с дороги. Об этом сообщили в противопожарной службе Тюменской области.

«Предварительно водитель микроавтобуса в нетрезвом состоянии не справился с управлением транспорта. Он допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства», — написало ведомство в telegram-канале.

Сотрудники противопожарной службы эвакуировали пострадавшего в машину скорой помощи. Также они обозначили место аварии и отключили всю электронику, работающую без участия зажигания.

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В Тюменской области в районе СНТ «Виктория» пьяный водители не справился с управлением микроавтобуса и вылетел с дороги. Об этом сообщили в противопожарной службе Тюменской области. «Предварительно водитель микроавтобуса в нетрезвом состоянии не справился с управлением транспорта. Он допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства», — написало ведомство в telegram-канале. Сотрудники противопожарной службы эвакуировали пострадавшего в машину скорой помощи. Также они обозначили место аварии и отключили всю электронику, работающую без участия зажигания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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