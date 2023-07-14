Сотрудники противопожарной службы эвакуировали водителя в машину скорой помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области в районе СНТ «Виктория» пьяный водители не справился с управлением микроавтобуса и вылетел с дороги. Об этом сообщили в противопожарной службе Тюменской области.

«Предварительно водитель микроавтобуса в нетрезвом состоянии не справился с управлением транспорта. Он допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства», — написало ведомство в telegram-канале.

Сотрудники противопожарной службы эвакуировали пострадавшего в машину скорой помощи. Также они обозначили место аварии и отключили всю электронику, работающую без участия зажигания.