Самые не популярные профессии в Тюменской области

В Тюменской области наименее востребованными специальностями стали балетмейстер и ихтиолог. Об этом журналисту URA.RU рассказали в пресс-службе департамента труда и занятости населения региона.
«Наименее востребованы у соискателей специальности, по которым работодатель требует от кандидата наличие не специфичных и высоких требований к уровню образования. Среди таких профессий и специальностей можно выделить следующие: балетмейстер, ихтиолог, артист оркестра, диктор, врач-сурдолог-оториноларинголог», — сообщили в департаменте. В этом году никто из граждан, состоящих на учете в органах службы занятости, не обращался по указанным профессиям.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области самыми необычными и редкими профессиями считаются сыродел и синоптик. Также в этот список вошли составитель поездов, аккомпаниатор, звукорежиссер. На данные вакансии в этом году было направлено шесть соискателей.
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