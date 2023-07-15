Самые не популярные профессии в Тюменской области

Самые не популярные профессии в Тюменской области — балетмейстер и ихтиолог

16 июля 2023 в 04:24 Размер текста - 17 +

Наименее востребованными профессиями стали балетмейстер и ихтиолог Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюменской области наименее востребованными специальностями стали балетмейстер и ихтиолог. Об этом журналисту URA.RU рассказали в пресс-службе департамента труда и занятости населения региона. «Наименее востребованы у соискателей специальности, по которым работодатель требует от кандидата наличие не специфичных и высоких требований к уровню образования. Среди таких профессий и специальностей можно выделить следующие: балетмейстер, ихтиолог, артист оркестра, диктор, врач-сурдолог-оториноларинголог», — сообщили в департаменте. В этом году никто из граждан, состоящих на учете в органах службы занятости, не обращался по указанным профессиям. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области самыми необычными и редкими профессиями считаются сыродел и синоптик. Также в этот список вошли составитель поездов, аккомпаниатор, звукорежиссер. На данные вакансии в этом году было направлено шесть соискателей.

В Тюменской области наименее востребованными специальностями стали балетмейстер и ихтиолог. Об этом журналисту URA.RU рассказали в пресс-службе департамента труда и занятости населения региона. «Наименее востребованы у соискателей специальности, по которым работодатель требует от кандидата наличие не специфичных и высоких требований к уровню образования. Среди таких профессий и специальностей можно выделить следующие: балетмейстер, ихтиолог, артист оркестра, диктор, врач-сурдолог-оториноларинголог», — сообщили в департаменте. В этом году никто из граждан, состоящих на учете в органах службы занятости, не обращался по указанным профессиям. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области самыми необычными и редкими профессиями считаются сыродел и синоптик. Также в этот список вошли составитель поездов, аккомпаниатор, звукорежиссер. На данные вакансии в этом году было направлено шесть соискателей.