15 июля 2023
14 июля 2023

Самые не популярные профессии в Тюменской области

Самые не популярные профессии в Тюменской области — балетмейстер и ихтиолог
© Служба новостей «URA.RU»
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Наименее востребованными профессиями стали балетмейстер и ихтиолог Фото:

В Тюменской области наименее востребованными специальностями стали балетмейстер и ихтиолог. Об этом журналисту URA.RU рассказали в пресс-службе департамента труда и занятости населения региона.

«Наименее востребованы у соискателей специальности, по которым работодатель требует от кандидата наличие не специфичных и высоких требований к уровню образования. Среди таких профессий и специальностей можно выделить следующие: балетмейстер, ихтиолог, артист оркестра, диктор, врач-сурдолог-оториноларинголог», — сообщили в департаменте. В этом году никто из граждан, состоящих на учете в органах службы занятости, не обращался по указанным профессиям.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области самыми необычными и редкими профессиями считаются сыродел и синоптик. Также в этот список вошли составитель поездов, аккомпаниатор, звукорежиссер. На данные вакансии в этом году было направлено шесть соискателей.

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В Тюменской области наименее востребованными специальностями стали балетмейстер и ихтиолог. Об этом журналисту URA.RU рассказали в пресс-службе департамента труда и занятости населения региона. «Наименее востребованы у соискателей специальности, по которым работодатель требует от кандидата наличие не специфичных и высоких требований к уровню образования. Среди таких профессий и специальностей можно выделить следующие: балетмейстер, ихтиолог, артист оркестра, диктор, врач-сурдолог-оториноларинголог», — сообщили в департаменте. В этом году никто из граждан, состоящих на учете в органах службы занятости, не обращался по указанным профессиям. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области самыми необычными и редкими профессиями считаются сыродел и синоптик. Также в этот список вошли составитель поездов, аккомпаниатор, звукорежиссер. На данные вакансии в этом году было направлено шесть соискателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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