16 июля 2023
15 июля 2023

Тюменцам назвали ТОП-5 популярных профессий в регионе за 2023 год

Самые популярные профессии в 2023 году в Тюменской области — бухгалтер и повар
© Служба новостей «URA.RU»
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По пяти специальностям в этом году было трудоустроено более 600 граждан Фото:

В Тюменской области назвали пять самых популярных специальностей 2023 года. В число таких профессий вошли бухгалтер и повар. Об этом журналисту URA.RU рассказали в пресс-службе департамента труда и занятости населения региона.

«В 2023 году наиболее востребованы работники следующих профессий: бухгалтер, повар, водитель автомобиля, продавец-кассир, менеджер в сфере продаж. По перечисленным профессиям органами службы занятости в этом году в регионе трудоустроено более 600 граждан, что сопоставимо с показателями 2022 года», — сказали в пресс-службе департамента.

Ранее URA.RU писало, что в регионе назвали пять наименее востребованных специальностей. В число таких профессий вошли балетмейстер и ихтиолог.

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В Тюменской области назвали пять самых популярных специальностей 2023 года. В число таких профессий вошли бухгалтер и повар. Об этом журналисту URA.RU рассказали в пресс-службе департамента труда и занятости населения региона. «В 2023 году наиболее востребованы работники следующих профессий: бухгалтер, повар, водитель автомобиля, продавец-кассир, менеджер в сфере продаж. По перечисленным профессиям органами службы занятости в этом году в регионе трудоустроено более 600 граждан, что сопоставимо с показателями 2022 года», — сказали в пресс-службе департамента. Ранее URA.RU писало, что в регионе назвали пять наименее востребованных специальностей. В число таких профессий вошли балетмейстер и ихтиолог.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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