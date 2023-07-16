Тюменцам назвали ТОП-5 популярных профессий в регионе за 2023 год

В Тюменской области назвали пять самых популярных специальностей 2023 года. В число таких профессий вошли бухгалтер и повар. Об этом журналисту URA.RU рассказали в пресс-службе департамента труда и занятости населения региона.
«В 2023 году наиболее востребованы работники следующих профессий: бухгалтер, повар, водитель автомобиля, продавец-кассир, менеджер в сфере продаж. По перечисленным профессиям органами службы занятости в этом году в регионе трудоустроено более 600 граждан, что сопоставимо с показателями 2022 года», — сказали в пресс-службе департамента.
Ранее URA.RU писало, что в регионе назвали пять наименее востребованных специальностей. В число таких профессий вошли балетмейстер и ихтиолог.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.