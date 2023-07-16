В Курганской области утонул ребенок в баке с водой. Фото

17 июля 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

В Куртамыше утонил двухлетний ребенок (архивное фото) Фото: Наталия Вершинина © URA.RU В городе Куртамыш (Курганская область) двухлетний ребенок утонул в баке с водой для полива. Следователи проводят проверку. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СКР. «По предварительным данным, 15 июля текущего года ребенок, находясь во дворе частного дома, где он проживал с семьей, оставшись на некоторое время без взрослых, упал в бак для полива и захлебнулся водой. В тяжелом состоянии малолетний был госпитализирован. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, он скончался», — указано на сайте ведомства. По факту смерти ребенка СУ СКР проводится доследственная проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В Куртамыше в баке с водой утонул двухлетний ребенок Фото: СУ СКР по Курганской области

В городе Куртамыш (Курганская область) двухлетний ребенок утонул в баке с водой для полива. Следователи проводят проверку. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СКР. «По предварительным данным, 15 июля текущего года ребенок, находясь во дворе частного дома, где он проживал с семьей, оставшись на некоторое время без взрослых, упал в бак для полива и захлебнулся водой. В тяжелом состоянии малолетний был госпитализирован. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, он скончался», — указано на сайте ведомства. По факту смерти ребенка СУ СКР проводится доследственная проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.