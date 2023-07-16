В городе Куртамыш (Курганская область) двухлетний ребенок утонул в баке с водой для полива. Следователи проводят проверку. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СКР.
«По предварительным данным, 15 июля текущего года ребенок, находясь во дворе частного дома, где он проживал с семьей, оставшись на некоторое время без взрослых, упал в бак для полива и захлебнулся водой. В тяжелом состоянии малолетний был госпитализирован. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, он скончался», — указано на сайте ведомства.
По факту смерти ребенка СУ СКР проводится доследственная проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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