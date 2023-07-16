16 июля 2023
15 июля 2023

В Курганской области утонул ребенок в баке с водой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, бочка, алфавит
В Куртамыше утонил двухлетний ребенок (архивное фото) Фото:

В городе Куртамыш (Курганская область) двухлетний ребенок утонул в баке с водой для полива. Следователи проводят проверку. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СКР.

«По предварительным данным, 15 июля текущего года ребенок, находясь во дворе частного дома, где он проживал с семьей, оставшись на некоторое время без взрослых, упал в бак для полива и захлебнулся водой. В тяжелом состоянии малолетний был госпитализирован. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, он скончался», — указано на сайте ведомства.

По факту смерти ребенка СУ СКР проводится доследственная проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В Куртамыше в баке с водой утонул двухлетний ребенок
В Куртамыше в баке с водой утонул двухлетний ребенок
Фото:

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В городе Куртамыш (Курганская область) двухлетний ребенок утонул в баке с водой для полива. Следователи проводят проверку. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СКР. «По предварительным данным, 15 июля текущего года ребенок, находясь во дворе частного дома, где он проживал с семьей, оставшись на некоторое время без взрослых, упал в бак для полива и захлебнулся водой. В тяжелом состоянии малолетний был госпитализирован. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, он скончался», — указано на сайте ведомства. По факту смерти ребенка СУ СКР проводится доследственная проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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