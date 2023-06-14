14 июня 2023

В Кургане сотни домов останутся без горячей воды на месяц. Скрин

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Вторая волна отключения горячей воды запланирована на 15 июня Фото:

Порядка 500 домовладений в центральной и западной части Кургана в июне на месяц останутся без горячей воды. Карта с домами, которые попадут под вторую волну отключений, размещена на сайте Курганской генерирующей компании.

«Для того, чтобы трубопроводы тепловых сетей зимой работали безаварийно необходимо проверить их состояние и заменить изношенные участки коммуникаций. Для этого отключается на время подача горячего водоснабжения, теплоэнергетики проводят гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность. <…> График летних ремонтов на сетях согласован с администрацией города», — указано в сообщениях на сайте коммунальщиков.

В областном центре плановые отключения горячего водоснабжения начались 10 мая. Тогда без ресурса остались около 700 домов. Позже в городе приступили к ремонту тепловых сетей по улице Правды. Сообщалось, что эта мера позволит включать горячую воду будут быстрее.

Согласно плану, горячую воду дадут в дома через месяц
Согласно плану, горячую воду дадут в дома через месяц

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Порядка 500 домовладений в центральной и западной части Кургана в июне на месяц останутся без горячей воды. Карта с домами, которые попадут под вторую волну отключений, размещена на сайте Курганской генерирующей компании. «Для того, чтобы трубопроводы тепловых сетей зимой работали безаварийно необходимо проверить их состояние и заменить изношенные участки коммуникаций. Для этого отключается на время подача горячего водоснабжения, теплоэнергетики проводят гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность. <…> График летних ремонтов на сетях согласован с администрацией города», — указано в сообщениях на сайте коммунальщиков. В областном центре плановые отключения горячего водоснабжения начались 10 мая. Тогда без ресурса остались около 700 домов. Позже в городе приступили к ремонту тепловых сетей по улице Правды. Сообщалось, что эта мера позволит включать горячую воду будут быстрее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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