Вторая волна отключения горячей воды запланирована на 15 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Порядка 500 домовладений в центральной и западной части Кургана в июне на месяц останутся без горячей воды. Карта с домами, которые попадут под вторую волну отключений, размещена на сайте Курганской генерирующей компании.

«Для того, чтобы трубопроводы тепловых сетей зимой работали безаварийно необходимо проверить их состояние и заменить изношенные участки коммуникаций. Для этого отключается на время подача горячего водоснабжения, теплоэнергетики проводят гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность. <…> График летних ремонтов на сетях согласован с администрацией города», — указано в сообщениях на сайте коммунальщиков.

В областном центре плановые отключения горячего водоснабжения начались 10 мая. Тогда без ресурса остались около 700 домов. Позже в городе приступили к ремонту тепловых сетей по улице Правды. Сообщалось, что эта мера позволит включать горячую воду будут быстрее.