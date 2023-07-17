На зимнике в ЯНАО рабочий попытался убить коллегу ножом в лицо

Жителя ЯНАО отправили в колонию строгого режима за нападение с ножом на коллегу

18 июля 2023 в 09:49 Размер текста - 17 +

Преступник четыре раза ударил жертву ножом, целясь в грудь и лицо Фото: Александр Мамаев © URA.RU Житель Тазовского района ЯНАО, работающий на одном из зимников, несколько раз ударил ножом в лицо своего коллегу, за что на шесть лет отправился в колонию строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ. «В жилом помещении, предназначенном для проживания работников организации, обслуживающей зимнюю автодорогу, между нетрезвыми мужчинами возник конфликт. Мужчина 2001 года рождения, вооружившись ножом нанес 21-летнему потерпевшему не менее четырех ударов в область грудной клетки и лица», — сообщает пресс-служба ведомства. Спасти жертву удалось благодаря свидетелю преступления. Он остановил нападавшего и помог раненому парню вовремя попасть в больницу. Преступник был обвинен в покушении на убийство. Ему вынесли приговор: мужчина шесть лет проведет в колонии строгого режима.

Житель Тазовского района ЯНАО, работающий на одном из зимников, несколько раз ударил ножом в лицо своего коллегу, за что на шесть лет отправился в колонию строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ. «В жилом помещении, предназначенном для проживания работников организации, обслуживающей зимнюю автодорогу, между нетрезвыми мужчинами возник конфликт. Мужчина 2001 года рождения, вооружившись ножом нанес 21-летнему потерпевшему не менее четырех ударов в область грудной клетки и лица», — сообщает пресс-служба ведомства. Спасти жертву удалось благодаря свидетелю преступления. Он остановил нападавшего и помог раненому парню вовремя попасть в больницу. Преступник был обвинен в покушении на убийство. Ему вынесли приговор: мужчина шесть лет проведет в колонии строгого режима.