На зимнике в ЯНАО рабочий попытался убить коллегу ножом в лицо

Житель Тазовского района ЯНАО, работающий на одном из зимников, несколько раз ударил ножом в лицо своего коллегу, за что на шесть лет отправился в колонию строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ.
«В жилом помещении, предназначенном для проживания работников организации, обслуживающей зимнюю автодорогу, между нетрезвыми мужчинами возник конфликт. Мужчина 2001 года рождения, вооружившись ножом нанес 21-летнему потерпевшему не менее четырех ударов в область грудной клетки и лица», — сообщает пресс-служба ведомства.
Спасти жертву удалось благодаря свидетелю преступления. Он остановил нападавшего и помог раненому парню вовремя попасть в больницу.
Преступник был обвинен в покушении на убийство. Ему вынесли приговор: мужчина шесть лет проведет в колонии строгого режима.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.