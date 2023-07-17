Тюменские власти «экономят» на ремонте сельской поликлиники в Ишимском районе. Скрин

Тюмень планирует провести капитальный ремонт поликлиники за 106 миллионов рублей

18 июля 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

Капремонт четырехэтажного здания обойдется примерно в ту же сумму, что ремонт одного этажа поликлиники в Тюмени Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюмени ищут подрядчика, готового за 106 миллионов рублей провести капитальный ремонт четырехэтажного здания областной поликлиники в Большом Сорокино Ишимского района. Информация о начале аукциона размещена на едином портале государственных закупок Тюменской области. «Закупка № 0167200003423004717, заказчик — управление государсвтенных закупок Тюменской области. Начальная стоимость закупки — 106,16 млн рублей, прием заявок закончится 2 августа 2023 года», — говорится в сообщении. В документах, приложенных к закупке, сообщается, что подрядчику предстоит практически полностью разобрать и воссоздать четырехэтажное здание. В перечне работ прописаны, в том числе, демонтаж фасада, кровли, оконных блоков, дверных проемов. Аналогичные работы, которые были проведены в помещениях поликлиники №6 в Тюмени, оценили в 123,2 миллиона рублей, сообщает так же портал госзакупок. При этом тюменская поликлиника занимает всего один этаж и расположена на первом этаже жилого дома. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени закончился капитальный ремонт востребованного детского сада. После его открытия в новом учебном году, он станет крупнейшим в городе.

В Тюмени ищут подрядчика, готового за 106 миллионов рублей провести капитальный ремонт четырехэтажного здания областной поликлиники в Большом Сорокино Ишимского района. Информация о начале аукциона размещена на едином портале государственных закупок Тюменской области. «Закупка № 0167200003423004717, заказчик — управление государсвтенных закупок Тюменской области. Начальная стоимость закупки — 106,16 млн рублей, прием заявок закончится 2 августа 2023 года», — говорится в сообщении. В документах, приложенных к закупке, сообщается, что подрядчику предстоит практически полностью разобрать и воссоздать четырехэтажное здание. В перечне работ прописаны, в том числе, демонтаж фасада, кровли, оконных блоков, дверных проемов. Аналогичные работы, которые были проведены в помещениях поликлиники №6 в Тюмени, оценили в 123,2 миллиона рублей, сообщает так же портал госзакупок. При этом тюменская поликлиника занимает всего один этаж и расположена на первом этаже жилого дома. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени закончился капитальный ремонт востребованного детского сада. После его открытия в новом учебном году, он станет крупнейшим в городе.