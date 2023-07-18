Власти курганского города меняют структуру мэрии

19 июля 2023 в 11:14 Размер текста - 17 +

В Шадринске комитет городского хозяйства присоединяют к комитету архитектуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В администрации Шадринска произойдут изменения. Комитет городского хозяйства прекратит свою деятельность как обособленное структурное подразделение и войдет в состав комитета по строительству и архитектуры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Шадринска. «Комитет городского хозяйства (КГХ) находится в стадии реорганизации путем присоединения к комитету по строительству и архитектуре (КСиА). Процесс реорганизации был запущен в мае 2023 года. Юридически КГХ пока существует. Официально изменится, когда будет внесена запись в ЕГРЮЛ, а это не раньше середины августа. Для сотрудников изменится лишь юридическое название организации», — пояснили в пресс-службе администрации Шадринска. Уточняется, что до 2014 года структура была именно такой. В 2014 был выделен комитет городского хозяйства, но практика показала, что целесообразнее, когда полномочия по строительству и благоустройству у одного юридического лица, особенно при реализации различных программ в этой сфере. Сокращения штата комитета не планируется. Подразделение станет Отделом жилищно-коммунального хозяйства КСиА. В настоящее время обязанности руководителя отдела исполняет Александр Вавилов.

В администрации Шадринска произойдут изменения. Комитет городского хозяйства прекратит свою деятельность как обособленное структурное подразделение и войдет в состав комитета по строительству и архитектуры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Шадринска. «Комитет городского хозяйства (КГХ) находится в стадии реорганизации путем присоединения к комитету по строительству и архитектуре (КСиА). Процесс реорганизации был запущен в мае 2023 года. Юридически КГХ пока существует. Официально изменится, когда будет внесена запись в ЕГРЮЛ, а это не раньше середины августа. Для сотрудников изменится лишь юридическое название организации», — пояснили в пресс-службе администрации Шадринска. Уточняется, что до 2014 года структура была именно такой. В 2014 был выделен комитет городского хозяйства, но практика показала, что целесообразнее, когда полномочия по строительству и благоустройству у одного юридического лица, особенно при реализации различных программ в этой сфере. Сокращения штата комитета не планируется. Подразделение станет Отделом жилищно-коммунального хозяйства КСиА. В настоящее время обязанности руководителя отдела исполняет Александр Вавилов.