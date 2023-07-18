18 июля 2023

Суд наказал неадекватную тюменку, которая бросалась под машины в центре города

© Служба новостей «URA.RU»
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Судья приговорил жительницу Тюмени к штрафу Фото:

Центральный районный суд оштрафовал тюменку, которая бросалась под машины в центре областной столицы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

«Ночью 5 июля Надежда Б. шла по проезжей части ул. Республики и вела себя неадекватно: бросалась на проезжающие машины, игнорировала законные требования сотрудника полиции покинуть проезжую часть и отказывалась предъявить документы, удостоверяющие личность. Девушка 1999 года рождения хваталась за форму полицейских, препятствовала составлению административного протокола, к ней была применена физическая сила и наручники», — рассказали в ведомстве подробности происшествия.

На заседании обвиняемая полностью признала вину. Суд оштрафовал тюменку на 2000 рублей.

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Центральный районный суд оштрафовал тюменку, которая бросалась под машины в центре областной столицы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона. «Ночью 5 июля Надежда Б. шла по проезжей части ул. Республики и вела себя неадекватно: бросалась на проезжающие машины, игнорировала законные требования сотрудника полиции покинуть проезжую часть и отказывалась предъявить документы, удостоверяющие личность. Девушка 1999 года рождения хваталась за форму полицейских, препятствовала составлению административного протокола, к ней была применена физическая сила и наручники», — рассказали в ведомстве подробности происшествия. На заседании обвиняемая полностью признала вину. Суд оштрафовал тюменку на 2000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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