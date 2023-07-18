Суд наказал неадекватную тюменку, которая бросалась под машины в центре города

Судья приговорил жительницу Тюмени к штрафу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный районный суд оштрафовал тюменку, которая бросалась под машины в центре областной столицы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

«Ночью 5 июля Надежда Б. шла по проезжей части ул. Республики и вела себя неадекватно: бросалась на проезжающие машины, игнорировала законные требования сотрудника полиции покинуть проезжую часть и отказывалась предъявить документы, удостоверяющие личность. Девушка 1999 года рождения хваталась за форму полицейских, препятствовала составлению административного протокола, к ней была применена физическая сила и наручники», — рассказали в ведомстве подробности происшествия.

На заседании обвиняемая полностью признала вину. Суд оштрафовал тюменку на 2000 рублей.