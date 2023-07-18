18 июля 2023

Курганца наказали за попытку зарезать человека в баре

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему криминал. Курган, убийство, нападение, кухонный нож, нож, криминал, рука с ножом, бытовое насилие
Курганец получил срок за покушение на убийство Фото:

Житель Шадринска Курганской области получил тюремный срок за то, что в баре напал на человека. Об этом сообщается на официальном сайте управления Следственного комитета по Курганской области.

«Согласно данным следствия, осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения у бара, расположенного по улице Советская в Шадринске, на почве случившейся ссоры нанес одному из посетителей ночного заведения не менее пяти ударов ножом в область груди и других частей тела. Нападавший с места происшествия скрылся и выехал в один из районов области, где был задержан по горячим следам», — указано на сайте ведомства.

Сообщается, что пострадавшему оказали медицинскую помощь и он был госпитализирован. Суд приговорил обвиняемого курганца к тюремному сроку в семь лет исправительной колонии строгого режима.

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Житель Шадринска Курганской области получил тюремный срок за то, что в баре напал на человека. Об этом сообщается на официальном сайте управления Следственного комитета по Курганской области. «Согласно данным следствия, осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения у бара, расположенного по улице Советская в Шадринске, на почве случившейся ссоры нанес одному из посетителей ночного заведения не менее пяти ударов ножом в область груди и других частей тела. Нападавший с места происшествия скрылся и выехал в один из районов области, где был задержан по горячим следам», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что пострадавшему оказали медицинскую помощь и он был госпитализирован. Суд приговорил обвиняемого курганца к тюремному сроку в семь лет исправительной колонии строгого режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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