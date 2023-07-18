Курганца наказали за попытку зарезать человека в баре

19 июля 2023 в 14:02 Размер текста - 17 +

Курганец получил срок за покушение на убийство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Шадринска Курганской области получил тюремный срок за то, что в баре напал на человека. Об этом сообщается на официальном сайте управления Следственного комитета по Курганской области. «Согласно данным следствия, осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения у бара, расположенного по улице Советская в Шадринске, на почве случившейся ссоры нанес одному из посетителей ночного заведения не менее пяти ударов ножом в область груди и других частей тела. Нападавший с места происшествия скрылся и выехал в один из районов области, где был задержан по горячим следам», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что пострадавшему оказали медицинскую помощь и он был госпитализирован. Суд приговорил обвиняемого курганца к тюремному сроку в семь лет исправительной колонии строгого режима.

Житель Шадринска Курганской области получил тюремный срок за то, что в баре напал на человека. Об этом сообщается на официальном сайте управления Следственного комитета по Курганской области. «Согласно данным следствия, осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения у бара, расположенного по улице Советская в Шадринске, на почве случившейся ссоры нанес одному из посетителей ночного заведения не менее пяти ударов ножом в область груди и других частей тела. Нападавший с места происшествия скрылся и выехал в один из районов области, где был задержан по горячим следам», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что пострадавшему оказали медицинскую помощь и он был госпитализирован. Суд приговорил обвиняемого курганца к тюремному сроку в семь лет исправительной колонии строгого режима.