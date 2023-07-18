В «Ямалкоммунэнерго» раскрыли, на что потратят грант от губернатора

«Ямалкоммунэнерго» купит на губернаторский грант специальные тренажеры

19 июля 2023 в 14:14 Размер текста - 17 +

Для сотрудников «Ямалкоммунэнерго» закупят тренажеры для тренировки по оказанию первой помощи (архивный снимок) Фото: Алексей Андронов © URA.RU Компания «Ямалкоммунэнерго» потратит грант от губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова на покупку тренажеров для обучения первой помощи пострадавшим на производстве, а также на спортивные мероприятия. Об этом рассказал начальник отдела охраны труда и техники безопасности предприятия Владимир Малиновский. «Это наш первый опыт участия в конкурсе. Мы победили в высокой конкурентной борьбе, среди его участников — крупнейшие нефтегазовые предприятия округа. Грант будет использован на приобретение тренажеров, предназначенных для обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. Кроме того, полученные средства позволят реализовать мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта в трудовом коллективе», — сообщил URA.RU Владимир Малиновский. В конкурсе окружного департамента социальной защиты населения на лучшее состояние условий и охраны труда в ЯНАО участвовали 13 организаций. Грант выиграли семь компаний. Участники предоставили свои информационные карты с показателями состояния условий и охраны труда за 2022 год. На втором этапе конкурсная комиссия рассматривала документы. Особое внимание уделялось отсутствию несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве, соблюдению всех норм и правил по охране труда. В пресс-службе «Ямалкоммунэнерго» отметили, что уделяют серьезное внимание безопасности и комфорту сотрудников. «На предприятии регулярно проводятся медицинский осмотр персонала, работникам предоставляются сертифицированная одежда, обувь и средства индивидуальной защиты», — резюмировали в компании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «Ямалкоммунэнерго» потратит грант от губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова на покупку тренажеров для обучения первой помощи пострадавшим на производстве, а также на спортивные мероприятия. Об этом рассказал начальник отдела охраны труда и техники безопасности предприятия Владимир Малиновский. «Это наш первый опыт участия в конкурсе. Мы победили в высокой конкурентной борьбе, среди его участников — крупнейшие нефтегазовые предприятия округа. Грант будет использован на приобретение тренажеров, предназначенных для обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. Кроме того, полученные средства позволят реализовать мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта в трудовом коллективе», — сообщил URA.RU Владимир Малиновский. В конкурсе окружного департамента социальной защиты населения на лучшее состояние условий и охраны труда в ЯНАО участвовали 13 организаций. Грант выиграли семь компаний. Участники предоставили свои информационные карты с показателями состояния условий и охраны труда за 2022 год. На втором этапе конкурсная комиссия рассматривала документы. Особое внимание уделялось отсутствию несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве, соблюдению всех норм и правил по охране труда. В пресс-службе «Ямалкоммунэнерго» отметили, что уделяют серьезное внимание безопасности и комфорту сотрудников. «На предприятии регулярно проводятся медицинский осмотр персонала, работникам предоставляются сертифицированная одежда, обувь и средства индивидуальной защиты», — резюмировали в компании.