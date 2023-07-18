Курганцы отказываются отдыхать в Крыму

Жители Кургана практически не ездят отдыхать в Крым Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители Кургана практически не ездят отдыхать на Крым. Туристические агенты считают, что это связано с политической ситуацией. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из числа сотрудников туроператоров.

«На данный момент в Крым спрос практически нулевой, в этом году мы туда еще ни разу не отправляли по понятным причинам», — делится с URA.RU источник. Сообщается, что спрос значительно уменьшился после взрыва на Крымском мосту в 2022 году. Тогда многие курганцы стали опасаться приезжать отдыхать на полуостров. Источник отмечает, что многие туроператоры перестали предлагать путевки в Крым.

Корреспондент URA.RU также обратилась за комментарием к специалистам. В туристическом агентстве «Азимут» журналисту пояснили, что в большей степени за границу (Турция, Египет, ОАЭ) едут процентов 80%. «Остальные же в основном едут отдыхать на Сочинское побережье и в Абхазию», — рассказали URA.RU специалисты.

Ранее URA.RU писало, что смерть русского туриста не повлияла на спрос на отдых в Египте у курганцев. Турагенты связывают это с тем, что жители редко выбирают данную страну для отдыха.