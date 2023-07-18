18 июля 2023

Курганцы отказываются отдыхать в Крыму

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль «Арт-Таврида», третий день. Республика Крым, Судак, море, крым, пляж, отдых, юг, таврида, черное, Судак
Жители Кургана практически не ездят отдыхать в Крым Фото:

Жители Кургана практически не ездят отдыхать на Крым. Туристические агенты считают, что это связано с политической ситуацией. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из числа сотрудников туроператоров.

«На данный момент в Крым спрос практически нулевой, в этом году мы туда еще ни разу не отправляли по понятным причинам», — делится с URA.RU источник. Сообщается, что спрос значительно уменьшился после взрыва на Крымском мосту в 2022 году. Тогда многие курганцы стали опасаться приезжать отдыхать на полуостров. Источник отмечает, что многие туроператоры перестали предлагать путевки в Крым.

Корреспондент URA.RU также обратилась за комментарием к специалистам. В туристическом агентстве «Азимут» журналисту пояснили, что в большей степени за границу (Турция, Египет, ОАЭ) едут процентов 80%. «Остальные же в основном едут отдыхать на Сочинское побережье и в Абхазию», — рассказали URA.RU специалисты.

Ранее URA.RU писало, что смерть русского туриста не повлияла на спрос на отдых в Египте у курганцев. Турагенты связывают это с тем, что жители редко выбирают данную страну для отдыха.

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Жители Кургана практически не ездят отдыхать на Крым. Туристические агенты считают, что это связано с политической ситуацией. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из числа сотрудников туроператоров. «На данный момент в Крым спрос практически нулевой, в этом году мы туда еще ни разу не отправляли по понятным причинам», — делится с URA.RU источник. Сообщается, что спрос значительно уменьшился после взрыва на Крымском мосту в 2022 году. Тогда многие курганцы стали опасаться приезжать отдыхать на полуостров. Источник отмечает, что многие туроператоры перестали предлагать путевки в Крым. Корреспондент URA.RU также обратилась за комментарием к специалистам. В туристическом агентстве «Азимут» журналисту пояснили, что в большей степени за границу (Турция, Египет, ОАЭ) едут процентов 80%. «Остальные же в основном едут отдыхать на Сочинское побережье и в Абхазию», — рассказали URA.RU специалисты. Ранее URA.RU писало, что смерть русского туриста не повлияла на спрос на отдых в Египте у курганцев. Турагенты связывают это с тем, что жители редко выбирают данную страну для отдыха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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