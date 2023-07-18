18 июля 2023

Тюменка предложила Путину новую концепцию карьерного лифта

© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин поддержал инициативу тюменки Фото:

Сотрудница тюменского детского сада №158 Кристина Копотилова предложила президенту России Владимиру Путину создать единый кадровый резерв, который позволит его участникам занимать должности в системе образования по всем регионам РФ. Такую инициативу тюменка озвучила во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

«Тюменская область, как и многие другие субъекты, заинтересована в педагогах, которые мастерски проявляют себя в федеральных проектах и готовы создавать все условия для их карьерного роста. Поэтому мы вместе с коллегами хотели бы предложить сформировать единый кадровый резерв в системе образования, который позволит участникам назначаться на вакантные должности в любых регионах России», — рассказала Копотилова во время заседания.

Также тюменка предложила разработать для участников кадрового резерва программу по аналогии с «губернаторской школой», которая позволит профессионально усилить будущих управленцев в сфере образования. Инициативу девушки одобрила вице-премьер России Татьяна Голикова, а также идею поддержал президент РФ. «Что касается единого кадрового резерва, это хорошая идея. <…> Надеюсь, что все будет реализовано, тем более, все в этом заинтересованы. Вам спасибо за идею, удачи», — добавил Путин.

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Сотрудница тюменского детского сада №158 Кристина Копотилова предложила президенту России Владимиру Путину создать единый кадровый резерв, который позволит его участникам занимать должности в системе образования по всем регионам РФ. Такую инициативу тюменка озвучила во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». «Тюменская область, как и многие другие субъекты, заинтересована в педагогах, которые мастерски проявляют себя в федеральных проектах и готовы создавать все условия для их карьерного роста. Поэтому мы вместе с коллегами хотели бы предложить сформировать единый кадровый резерв в системе образования, который позволит участникам назначаться на вакантные должности в любых регионах России», — рассказала Копотилова во время заседания. Также тюменка предложила разработать для участников кадрового резерва программу по аналогии с «губернаторской школой», которая позволит профессионально усилить будущих управленцев в сфере образования. Инициативу девушки одобрила вице-премьер России Татьяна Голикова, а также идею поддержал президент РФ. «Что касается единого кадрового резерва, это хорошая идея. <…> Надеюсь, что все будет реализовано, тем более, все в этом заинтересованы. Вам спасибо за идею, удачи», — добавил Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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