Тюменка предложила Путину новую концепцию карьерного лифта

Владимир Путин поддержал инициативу тюменки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудница тюменского детского сада №158 Кристина Копотилова предложила президенту России Владимиру Путину создать единый кадровый резерв, который позволит его участникам занимать должности в системе образования по всем регионам РФ. Такую инициативу тюменка озвучила во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

«Тюменская область, как и многие другие субъекты, заинтересована в педагогах, которые мастерски проявляют себя в федеральных проектах и готовы создавать все условия для их карьерного роста. Поэтому мы вместе с коллегами хотели бы предложить сформировать единый кадровый резерв в системе образования, который позволит участникам назначаться на вакантные должности в любых регионах России», — рассказала Копотилова во время заседания.

Также тюменка предложила разработать для участников кадрового резерва программу по аналогии с «губернаторской школой», которая позволит профессионально усилить будущих управленцев в сфере образования. Инициативу девушки одобрила вице-премьер России Татьяна Голикова, а также идею поддержал президент РФ. «Что касается единого кадрового резерва, это хорошая идея. <…> Надеюсь, что все будет реализовано, тем более, все в этом заинтересованы. Вам спасибо за идею, удачи», — добавил Путин.