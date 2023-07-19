19 июля 2023
18 июля 2023

Автоинспекторы ЯНАО проверили качество автобусов для детей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Станция Введенское. Курган, автобус дети, автобус для детей
Сотрудники ГИБДД проверяли исправность автобусов для детей Фото:

В Губкинском автоинспекторы проверили техническое состояние автобусов для перевозки детей-пассажиров. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ямала.

«Сотрудники ГИБДД проверяли исправность тормозной системы, работу внешних световых приборов, ремней безопасности, тахографов, наличие цветографических схем, обозначающих перевозку юных пассажиров, наличие аптечек и огнетушителей. Также пронаблюдали за работоспособностью аварийных выходов, блокираторов движения при открытых дверях и других параметров, влияющих на безопасность перевозки пассажиров», — пишет Госавтоинспекция ЯНАО в telegram-канале.

Как сообщили в ведомстве, со всеми водителями был проведен инструктаж о необходимости соблюдения правил ПДД. А также в очередной раз им напомнили, что на них возложена большая ответственность — перевозка детей.

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В Губкинском автоинспекторы проверили техническое состояние автобусов для перевозки детей-пассажиров. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ямала. «Сотрудники ГИБДД проверяли исправность тормозной системы, работу внешних световых приборов, ремней безопасности, тахографов, наличие цветографических схем, обозначающих перевозку юных пассажиров, наличие аптечек и огнетушителей. Также пронаблюдали за работоспособностью аварийных выходов, блокираторов движения при открытых дверях и других параметров, влияющих на безопасность перевозки пассажиров», — пишет Госавтоинспекция ЯНАО в telegram-канале. Как сообщили в ведомстве, со всеми водителями был проведен инструктаж о необходимости соблюдения правил ПДД. А также в очередной раз им напомнили, что на них возложена большая ответственность — перевозка детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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