Автоинспекторы ЯНАО проверили качество автобусов для детей. Фото

20 июля 2023 в 04:19 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД проверяли исправность автобусов для детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Губкинском автоинспекторы проверили техническое состояние автобусов для перевозки детей-пассажиров. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ямала. «Сотрудники ГИБДД проверяли исправность тормозной системы, работу внешних световых приборов, ремней безопасности, тахографов, наличие цветографических схем, обозначающих перевозку юных пассажиров, наличие аптечек и огнетушителей. Также пронаблюдали за работоспособностью аварийных выходов, блокираторов движения при открытых дверях и других параметров, влияющих на безопасность перевозки пассажиров», — пишет Госавтоинспекция ЯНАО в telegram-канале. Как сообщили в ведомстве, со всеми водителями был проведен инструктаж о необходимости соблюдения правил ПДД. А также в очередной раз им напомнили, что на них возложена большая ответственность — перевозка детей.

В Губкинском автоинспекторы проверили техническое состояние автобусов для перевозки детей-пассажиров. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ямала. «Сотрудники ГИБДД проверяли исправность тормозной системы, работу внешних световых приборов, ремней безопасности, тахографов, наличие цветографических схем, обозначающих перевозку юных пассажиров, наличие аптечек и огнетушителей. Также пронаблюдали за работоспособностью аварийных выходов, блокираторов движения при открытых дверях и других параметров, влияющих на безопасность перевозки пассажиров», — пишет Госавтоинспекция ЯНАО в telegram-канале. Как сообщили в ведомстве, со всеми водителями был проведен инструктаж о необходимости соблюдения правил ПДД. А также в очередной раз им напомнили, что на них возложена большая ответственность — перевозка детей.