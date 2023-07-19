В любимом парке мэра Кургана вандалы сломали деревья. Фото

20 июля 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

Поврежденные объекты в парке восстановят за счет городского бюджета (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Детском парке Кургана неизвестные сломали почти все молодые липы. Об этом сообщается на сайте администрации Кургана. Ранее глава Кургана Елена Ситникова рассказывала, что этот парк является ее любимым местом в городе. «Варвары сломали почти все молодые липы, оторвали от асфальта несколько парковых скульптур, в том числе фигуру Емели. Городскому имуществу нанесен значительный ущерб», — указано на сайте. Вандалов сейчас разыскивает полиция. Поврежденные объекты всякий раз восстанавливаются за счет городского бюджета. Действия хулиганов попадают под статью 214 УК РФ — вандализм. Вандалы не первый раз ломают объекты в парке. Неизвестные напали на молодые липы накануне ночью Фото: пресс-служба администрации Кургана Пострадали не только деревья, но и скульптуры парка Фото: пресс-служба администрации Кургана

В Детском парке Кургана неизвестные сломали почти все молодые липы. Об этом сообщается на сайте администрации Кургана. Ранее глава Кургана Елена Ситникова рассказывала, что этот парк является ее любимым местом в городе. «Варвары сломали почти все молодые липы, оторвали от асфальта несколько парковых скульптур, в том числе фигуру Емели. Городскому имуществу нанесен значительный ущерб», — указано на сайте. Вандалов сейчас разыскивает полиция. Поврежденные объекты всякий раз восстанавливаются за счет городского бюджета. Действия хулиганов попадают под статью 214 УК РФ — вандализм. Вандалы не первый раз ломают объекты в парке.