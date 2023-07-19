19 июля 2023

В любимом парке мэра Кургана вандалы сломали деревья. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сломанное дерево в детском парке Курган, сломанное дерево
Поврежденные объекты в парке восстановят за счет городского бюджета (архивное фото) Фото:

В Детском парке Кургана неизвестные сломали почти все молодые липы. Об этом сообщается на сайте администрации Кургана. Ранее глава Кургана Елена Ситникова рассказывала, что этот парк является ее любимым местом в городе.

«Варвары сломали почти все молодые липы, оторвали от асфальта несколько парковых скульптур, в том числе фигуру Емели. Городскому имуществу нанесен значительный ущерб», — указано на сайте.

Вандалов сейчас разыскивает полиция. Поврежденные объекты всякий раз восстанавливаются за счет городского бюджета. Действия хулиганов попадают под статью 214 УК РФ — вандализм. Вандалы не первый раз ломают объекты в парке.

Неизвестные напали на молодые липы накануне ночью
Неизвестные напали на молодые липы накануне ночью
Фото:
Пострадали не только деревья, но и скульптуры парка
Пострадали не только деревья, но и скульптуры парка
Фото:

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В Детском парке Кургана неизвестные сломали почти все молодые липы. Об этом сообщается на сайте администрации Кургана. Ранее глава Кургана Елена Ситникова рассказывала, что этот парк является ее любимым местом в городе. «Варвары сломали почти все молодые липы, оторвали от асфальта несколько парковых скульптур, в том числе фигуру Емели. Городскому имуществу нанесен значительный ущерб», — указано на сайте. Вандалов сейчас разыскивает полиция. Поврежденные объекты всякий раз восстанавливаются за счет городского бюджета. Действия хулиганов попадают под статью 214 УК РФ — вандализм. Вандалы не первый раз ломают объекты в парке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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