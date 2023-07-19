Поврежденные объекты в парке восстановят за счет городского бюджета (архивное фото)
В Детском парке Кургана неизвестные сломали почти все молодые липы. Об этом сообщается на сайте администрации Кургана. Ранее глава Кургана Елена Ситникова рассказывала, что этот парк является ее любимым местом в городе.
«Варвары сломали почти все молодые липы, оторвали от асфальта несколько парковых скульптур, в том числе фигуру Емели. Городскому имуществу нанесен значительный ущерб», — указано на сайте.
Вандалов сейчас разыскивает полиция. Поврежденные объекты всякий раз восстанавливаются за счет городского бюджета. Действия хулиганов попадают под статью 214 УК РФ — вандализм. Вандалы не первый раз ломают объекты в парке.
Неизвестные напали на молодые липы накануне ночью
Пострадали не только деревья, но и скульптуры парка
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