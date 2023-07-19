19 июля 2023

В Курганской области открылся новый центр поддержки участников СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
В Кургане открыли центр правовой помощи участников спецоперации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Курганской области открылся Центр правовой поддержки участников СВО и их семей. Об этом сообщил руководитель курганского регионального отделения ЛДПР Юрий Ярушин. Помощь будут оказывать юристы и депутаты Госдумы.

«Я уверен, что Центр правовой поддержки участников СВО и их семей в Курганской области помогут разрешить бойцам СВО и их близким все задачи, которые связаны с правовыми аспектам. Если будут очень сложные вопросы, то проконсультируют, подскажут порядок действий, окажут определенную помощь юристы и депутаты Государственной Думы из фракции ЛДПР», — написал Ярушин на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». Центр открыт в Общественной приемной регионального отделения ЛДПР.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области открыли фонд поддержки участников СВО, созданный Путиным. Его возглавила депутат гордумы Наталья Семина, у которой сын отправился по мобилизации в зону спецоперации. Фонд «Защитники Отечества», в частности, помогает бойцам попасть на операции в курганские клиники.

Центр правовой поддержки участников СВО открыли в Общественной приемной регионального отделения ЛДПР
Центр правовой поддержки участников СВО открыли в Общественной приемной регионального отделения ЛДПР
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В Курганской области открылся Центр правовой поддержки участников СВО и их семей. Об этом сообщил руководитель курганского регионального отделения ЛДПР Юрий Ярушин. Помощь будут оказывать юристы и депутаты Госдумы. «Я уверен, что Центр правовой поддержки участников СВО и их семей в Курганской области помогут разрешить бойцам СВО и их близким все задачи, которые связаны с правовыми аспектам. Если будут очень сложные вопросы, то проконсультируют, подскажут порядок действий, окажут определенную помощь юристы и депутаты Государственной Думы из фракции ЛДПР», — написал Ярушин на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». Центр открыт в Общественной приемной регионального отделения ЛДПР. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области открыли фонд поддержки участников СВО, созданный Путиным. Его возглавила депутат гордумы Наталья Семина, у которой сын отправился по мобилизации в зону спецоперации. Фонд «Защитники Отечества», в частности, помогает бойцам попасть на операции в курганские клиники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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