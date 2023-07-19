В Курганской области открылся новый центр поддержки участников СВО. Фото

20 июля 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

В Кургане открыли центр правовой помощи участников спецоперации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Курганской области открылся Центр правовой поддержки участников СВО и их семей. Об этом сообщил руководитель курганского регионального отделения ЛДПР Юрий Ярушин. Помощь будут оказывать юристы и депутаты Госдумы. «Я уверен, что Центр правовой поддержки участников СВО и их семей в Курганской области помогут разрешить бойцам СВО и их близким все задачи, которые связаны с правовыми аспектам. Если будут очень сложные вопросы, то проконсультируют, подскажут порядок действий, окажут определенную помощь юристы и депутаты Государственной Думы из фракции ЛДПР», — написал Ярушин на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». Центр открыт в Общественной приемной регионального отделения ЛДПР. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области открыли фонд поддержки участников СВО, созданный Путиным. Его возглавила депутат гордумы Наталья Семина, у которой сын отправился по мобилизации в зону спецоперации. Фонд «Защитники Отечества», в частности, помогает бойцам попасть на операции в курганские клиники. Центр правовой поддержки участников СВО открыли в Общественной приемной регионального отделения ЛДПР Фото: руководитель курганского регионального отделения ЛДПР Юрий Ярушин

В Курганской области открылся Центр правовой поддержки участников СВО и их семей. Об этом сообщил руководитель курганского регионального отделения ЛДПР Юрий Ярушин. Помощь будут оказывать юристы и депутаты Госдумы. «Я уверен, что Центр правовой поддержки участников СВО и их семей в Курганской области помогут разрешить бойцам СВО и их близким все задачи, которые связаны с правовыми аспектам. Если будут очень сложные вопросы, то проконсультируют, подскажут порядок действий, окажут определенную помощь юристы и депутаты Государственной Думы из фракции ЛДПР», — написал Ярушин на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». Центр открыт в Общественной приемной регионального отделения ЛДПР. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области открыли фонд поддержки участников СВО, созданный Путиным. Его возглавила депутат гордумы Наталья Семина, у которой сын отправился по мобилизации в зону спецоперации. Фонд «Защитники Отечества», в частности, помогает бойцам попасть на операции в курганские клиники.