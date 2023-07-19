19 июля 2023

В район ЯНАО назначили нового прокурора. Фото

Главой прокуратуры Приуральского района ЯНАО стал Андрей Колочев
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция, посвященная результатам работы прокуратуры города Екатеринбурга в 2019 году. Екатеринбург, значок, прокурор, прокуратура россии, погоны, старший советник юстиции, эмблема прокуратуры
В Приуральском районе ЯНАО назначили нового главу районной прокуратуры Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Главой прокуратуры Приуральского района приказом Генерального прокурора РФ назначили советника юстиции Андрея Колочева. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора Приуральского района назначен советник юстиции Андрей Михайлович Колочев», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Ранее Колочев состоял в должности прокурора Красноселькупского района.

Колочев работает в органах прокуратуры с 2006 года. До своего переезда в ЯНАО в 2019 году последовательно занимал должности в прокуратуре Курганской области.

Андрей Колочев стал прокурором Приуральского района
Андрей Колочев стал прокурором Приуральского района
Фото:

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Главой прокуратуры Приуральского района приказом Генерального прокурора РФ назначили советника юстиции Андрея Колочева. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора Приуральского района назначен советник юстиции Андрей Михайлович Колочев», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Ранее Колочев состоял в должности прокурора Красноселькупского района. Колочев работает в органах прокуратуры с 2006 года. До своего переезда в ЯНАО в 2019 году последовательно занимал должности в прокуратуре Курганской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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