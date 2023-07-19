В Приуральском районе ЯНАО назначили нового главу районной прокуратуры
новость из сюжетаПерестановки в силовых ведомствах
Главой прокуратуры Приуральского района приказом Генерального прокурора РФ назначили советника юстиции Андрея Колочева. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора Приуральского района назначен советник юстиции Андрей Михайлович Колочев», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Ранее Колочев состоял в должности прокурора Красноселькупского района.
Колочев работает в органах прокуратуры с 2006 года. До своего переезда в ЯНАО в 2019 году последовательно занимал должности в прокуратуре Курганской области.
Андрей Колочев стал прокурором Приуральского района
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