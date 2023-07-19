В район ЯНАО назначили нового прокурора. Фото

Главой прокуратуры Приуральского района ЯНАО стал Андрей Колочев

20 июля 2023 в 14:32 Размер текста - 17 +

В Приуральском районе ЯНАО назначили нового главу районной прокуратуры Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Главой прокуратуры Приуральского района приказом Генерального прокурора РФ назначили советника юстиции Андрея Колочева. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора Приуральского района назначен советник юстиции Андрей Михайлович Колочев», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Ранее Колочев состоял в должности прокурора Красноселькупского района. Колочев работает в органах прокуратуры с 2006 года. До своего переезда в ЯНАО в 2019 году последовательно занимал должности в прокуратуре Курганской области. Андрей Колочев стал прокурором Приуральского района Фото: telegram-канал «Прокуратура ЯНАО» — https://t.me/prok_yanao/2416

Главой прокуратуры Приуральского района приказом Генерального прокурора РФ назначили советника юстиции Андрея Колочева. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора Приуральского района назначен советник юстиции Андрей Михайлович Колочев», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Ранее Колочев состоял в должности прокурора Красноселькупского района. Колочев работает в органах прокуратуры с 2006 года. До своего переезда в ЯНАО в 2019 году последовательно занимал должности в прокуратуре Курганской области.