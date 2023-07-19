19 июля 2023

Тюменских дачников уговаривают продать участки ради индивидуальной застройки

© Служба новостей «URA.RU»
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Переселенец с ДНР Сергей Синьков с семьей на даче. Пермь, снт, дачный огород, работа на даче
Предложения продать участки начали получать садоводы на Салаирском и Тобольском трактах Тюмени Фото:

Тюменские дачники начали получать предложения купить их участки от людей, которые ходят по садоводческим товариществам. Об этом URA.RU рассказали садоводы с Салаирского тракта Тюмени.

«В прошлом году ходили агитировали сменить председателя СНТ, а теперь пошли толпами, продать участок уговаривают. Причем иногда очень наседают, говорят что мы обязаны срочно участок продать, выдумывают всякую ерунду, что тут под снос все пойдет скоро. Мы знаем, что это чушь, но все равно неприятно», — поделились дачники с URA.RU.

По их словам, гости хотят выкупить участки и построить коттеджи. Технически земля допускает строительство и постоянное проживание, а зарегистрировать дом пока позволяет «дачная амнистия». «В нашем СНТ много кто уже проживает в постоянном формате, но это не значит, что надо превращать товарищество в коттеджный поселок», — возмущаются дачники.

URA.RU направило запрос в межрегиональное отделение союза садоводов России в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что в тюменских СНТ идет передел власти. Контроль над одним из товариществ получила управляющая компания из Кургана.

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Тюменские дачники начали получать предложения купить их участки от людей, которые ходят по садоводческим товариществам. Об этом URA.RU рассказали садоводы с Салаирского тракта Тюмени. «В прошлом году ходили агитировали сменить председателя СНТ, а теперь пошли толпами, продать участок уговаривают. Причем иногда очень наседают, говорят что мы обязаны срочно участок продать, выдумывают всякую ерунду, что тут под снос все пойдет скоро. Мы знаем, что это чушь, но все равно неприятно», — поделились дачники с URA.RU. По их словам, гости хотят выкупить участки и построить коттеджи. Технически земля допускает строительство и постоянное проживание, а зарегистрировать дом пока позволяет «дачная амнистия». «В нашем СНТ много кто уже проживает в постоянном формате, но это не значит, что надо превращать товарищество в коттеджный поселок», — возмущаются дачники. URA.RU направило запрос в межрегиональное отделение союза садоводов России в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что в тюменских СНТ идет передел власти. Контроль над одним из товариществ получила управляющая компания из Кургана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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