Губернатор ЯНАО Артюхов сообщил о новом этапе проекта «Арктик СПГ-2»

21 июля 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов заявил о новой фазе реализации федерального проекта «Арктик СПГ-2» Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что масштабный проект строительства второго завода сжиженного природного газа на Ямале переходит на новый этап. Это связано с отправкой из Мурманска первой линии завода. В церемонии отправки принял участие президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Перешли к следующему этапу строительства второго на Ямале завода по производству сжиженного природного газа — ключевого проекта для экономики и страны, и Ямала. Завод и инфраструктура, которая создается параллельно с ним — аэропорт, арктический морской терминал, будут способствовать развитию Ямала», — передает слова Дмитрия Артюхова пресс-служба окружного правительства. Масштабный федеральный проект будет способствовать развитию экономики округа, повысит качество жизни северян. Налоговые отчисления от проекта позволят округу надолго занять нишу экономически стабильного региона.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что масштабный проект строительства второго завода сжиженного природного газа на Ямале переходит на новый этап. Это связано с отправкой из Мурманска первой линии завода. В церемонии отправки принял участие президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Перешли к следующему этапу строительства второго на Ямале завода по производству сжиженного природного газа — ключевого проекта для экономики и страны, и Ямала. Завод и инфраструктура, которая создается параллельно с ним — аэропорт, арктический морской терминал, будут способствовать развитию Ямала», — передает слова Дмитрия Артюхова пресс-служба окружного правительства. Масштабный федеральный проект будет способствовать развитию экономики округа, повысит качество жизни северян. Налоговые отчисления от проекта позволят округу надолго занять нишу экономически стабильного региона.