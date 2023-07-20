20 июля 2023
19 июля 2023

Губернатор ЯНАО Артюхов сообщил о новом этапе проекта «Арктик СПГ-2»

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов заявил о новой фазе реализации федерального проекта «Арктик СПГ-2» Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что масштабный проект строительства второго завода сжиженного природного газа на Ямале переходит на новый этап. Это связано с отправкой из Мурманска первой линии завода. В церемонии отправки принял участие президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Перешли к следующему этапу строительства второго на Ямале завода по производству сжиженного природного газа — ключевого проекта для экономики и страны, и Ямала. Завод и инфраструктура, которая создается параллельно с ним — аэропорт, арктический морской терминал, будут способствовать развитию Ямала», — передает слова Дмитрия Артюхова пресс-служба окружного правительства.

Масштабный федеральный проект будет способствовать развитию экономики округа, повысит качество жизни северян. Налоговые отчисления от проекта позволят округу надолго занять нишу экономически стабильного региона.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что масштабный проект строительства второго завода сжиженного природного газа на Ямале переходит на новый этап. Это связано с отправкой из Мурманска первой линии завода. В церемонии отправки принял участие президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Перешли к следующему этапу строительства второго на Ямале завода по производству сжиженного природного газа — ключевого проекта для экономики и страны, и Ямала. Завод и инфраструктура, которая создается параллельно с ним — аэропорт, арктический морской терминал, будут способствовать развитию Ямала», — передает слова Дмитрия Артюхова пресс-служба окружного правительства. Масштабный федеральный проект будет способствовать развитию экономики округа, повысит качество жизни северян. Налоговые отчисления от проекта позволят округу надолго занять нишу экономически стабильного региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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