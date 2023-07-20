Военнослужащего из ЯНАО наградили орденом Мужества посмертно. Фото

Военнослужащего из ЯНАО Станислава Максарова наградили орденом Мужества посмертно

21 июля 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

Военнослужащий из Шурышкарского района Станислав Максаров получил награду посмертно Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащий из Шурышкарского района ЯНАО Станислав Максаров за смелые и решительные действия в зоне специальной военной операции награжден орденом Мужества (посмертно). О героическом подвиге земляка сообщил глава района Олег Попов. «Станислав Максаров в ноябре 2022 года принял волевое решение отправиться служить по контракту в зону СВО. За смелые и решительные действия, проявленные в ходе специальной военной операции, представлен к ордену Мужества (посмертно)», — сообщил в своем telegram-канале Олег Попов. Станислав Максаров погиб в феврале. Удостоверение к ордену вручено его супруге. Специальную военную операцию РФ проводит с 24 февраля 2022 года. В защите регионов страны принимают участие военнослужащие всех субъектов федерации, в том числе и бойцы с Ямала. Станислав Максаров за смелые действия награжден орденом Мужества (посмертно) Фото: telegram-канал Олега Попова — https://t.me/OlegNikolaevichPopov/2902

Военнослужащий из Шурышкарского района ЯНАО Станислав Максаров за смелые и решительные действия в зоне специальной военной операции награжден орденом Мужества (посмертно). О героическом подвиге земляка сообщил глава района Олег Попов. «Станислав Максаров в ноябре 2022 года принял волевое решение отправиться служить по контракту в зону СВО. За смелые и решительные действия, проявленные в ходе специальной военной операции, представлен к ордену Мужества (посмертно)», — сообщил в своем telegram-канале Олег Попов. Станислав Максаров погиб в феврале. Удостоверение к ордену вручено его супруге. Специальную военную операцию РФ проводит с 24 февраля 2022 года. В защите регионов страны принимают участие военнослужащие всех субъектов федерации, в том числе и бойцы с Ямала.