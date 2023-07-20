20 июля 2023
19 июля 2023

Военнослужащего из ЯНАО наградили орденом Мужества посмертно. Фото

Военнослужащего из ЯНАО Станислава Максарова наградили орденом Мужества посмертно
© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, орден мужества
Военнослужащий из Шурышкарского района Станислав Максаров получил награду посмертно Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий из Шурышкарского района ЯНАО Станислав Максаров за смелые и решительные действия в зоне специальной военной операции награжден орденом Мужества (посмертно). О героическом подвиге земляка сообщил глава района Олег Попов.

«Станислав Максаров в ноябре 2022 года принял волевое решение отправиться служить по контракту в зону СВО. За смелые и решительные действия, проявленные в ходе специальной военной операции, представлен к ордену Мужества (посмертно)», — сообщил в своем telegram-канале Олег Попов.

Станислав Максаров погиб в феврале. Удостоверение к ордену вручено его супруге.

Специальную военную операцию РФ проводит с 24 февраля 2022 года. В защите регионов страны принимают участие военнослужащие всех субъектов федерации, в том числе и бойцы с Ямала.

Станислав Максаров за смелые действия награжден орденом Мужества (посмертно)
Станислав Максаров за смелые действия награжден орденом Мужества (посмертно)
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Военнослужащий из Шурышкарского района ЯНАО Станислав Максаров за смелые и решительные действия в зоне специальной военной операции награжден орденом Мужества (посмертно). О героическом подвиге земляка сообщил глава района Олег Попов. «Станислав Максаров в ноябре 2022 года принял волевое решение отправиться служить по контракту в зону СВО. За смелые и решительные действия, проявленные в ходе специальной военной операции, представлен к ордену Мужества (посмертно)», — сообщил в своем telegram-канале Олег Попов. Станислав Максаров погиб в феврале. Удостоверение к ордену вручено его супруге. Специальную военную операцию РФ проводит с 24 февраля 2022 года. В защите регионов страны принимают участие военнослужащие всех субъектов федерации, в том числе и бойцы с Ямала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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