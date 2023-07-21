21 июля 2023

Курганским слесарям заплатят свыше 100 тысяч рублей за работу в Нижнем Тагиле

© Служба новостей «URA.RU»
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Экологические решения Мечел по модернизации производства (в рамках реализации проекта «Чистый воздух»). Челябинск, слесарь, рабочий, промкорпус газоочистки эспц
Специалистов из Кургана зовут работать в Нижний Тагил Фото:

Компания из Нижнего Тагила, занимающаяся производством нефтедобывающего оборудования, приглашает на работу жителей Курганской области. Вахтовикам обещают выплаты от 102 тысяч рублей в месяц, указано в объявлении на сайте «Авито».

«Открыты вакансии слесарей-сборщиков металлоконструкций в Нижнем Тагиле на производстве нефтедобывающего оборудования. Первый аванс через пять отработанных смен. График: 6/1 по 11 часов. Заработная плата от 102 000 рублей в месяц на руки», — написано в сообщении.

В обязанности нанятых сотрудников будет входить изготовление металлоконструкций от заготовки и до сборки. Компания снабдит соискателей униформой и бесплатным проживанием. Проезд к месту работы будет компенсирован.

Ранее сообщалось,что компания из ХМАО искала машинистов подъемных агрегатов среди жителей Курганской области. Работникам обещали выплаты от 186 тысяч рублей.

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Компания из Нижнего Тагила, занимающаяся производством нефтедобывающего оборудования, приглашает на работу жителей Курганской области. Вахтовикам обещают выплаты от 102 тысяч рублей в месяц, указано в объявлении на сайте «Авито». «Открыты вакансии слесарей-сборщиков металлоконструкций в Нижнем Тагиле на производстве нефтедобывающего оборудования. Первый аванс через пять отработанных смен. График: 6/1 по 11 часов. Заработная плата от 102 000 рублей в месяц на руки», — написано в сообщении. В обязанности нанятых сотрудников будет входить изготовление металлоконструкций от заготовки и до сборки. Компания снабдит соискателей униформой и бесплатным проживанием. Проезд к месту работы будет компенсирован. Ранее сообщалось,что компания из ХМАО искала машинистов подъемных агрегатов среди жителей Курганской области. Работникам обещали выплаты от 186 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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