Курганским слесарям заплатят свыше 100 тысяч рублей за работу в Нижнем Тагиле

Компания из Нижнего Тагила, занимающаяся производством нефтедобывающего оборудования, приглашает на работу жителей Курганской области. Вахтовикам обещают выплаты от 102 тысяч рублей в месяц, указано в объявлении на сайте «Авито».
«Открыты вакансии слесарей-сборщиков металлоконструкций в Нижнем Тагиле на производстве нефтедобывающего оборудования. Первый аванс через пять отработанных смен. График: 6/1 по 11 часов. Заработная плата от 102 000 рублей в месяц на руки», — написано в сообщении.
В обязанности нанятых сотрудников будет входить изготовление металлоконструкций от заготовки и до сборки. Компания снабдит соискателей униформой и бесплатным проживанием. Проезд к месту работы будет компенсирован.
Ранее сообщалось,что компания из ХМАО искала машинистов подъемных агрегатов среди жителей Курганской области. Работникам обещали выплаты от 186 тысяч рублей.
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