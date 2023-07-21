Курганским слесарям заплатят свыше 100 тысяч рублей за работу в Нижнем Тагиле

22 июля 2023 в 06:34 Размер текста - 17 +

Специалистов из Кургана зовут работать в Нижний Тагил Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания из Нижнего Тагила, занимающаяся производством нефтедобывающего оборудования, приглашает на работу жителей Курганской области. Вахтовикам обещают выплаты от 102 тысяч рублей в месяц, указано в объявлении на сайте «Авито». «Открыты вакансии слесарей-сборщиков металлоконструкций в Нижнем Тагиле на производстве нефтедобывающего оборудования. Первый аванс через пять отработанных смен. График: 6/1 по 11 часов. Заработная плата от 102 000 рублей в месяц на руки», — написано в сообщении. В обязанности нанятых сотрудников будет входить изготовление металлоконструкций от заготовки и до сборки. Компания снабдит соискателей униформой и бесплатным проживанием. Проезд к месту работы будет компенсирован. Ранее сообщалось,что компания из ХМАО искала машинистов подъемных агрегатов среди жителей Курганской области. Работникам обещали выплаты от 186 тысяч рублей.

Компания из Нижнего Тагила, занимающаяся производством нефтедобывающего оборудования, приглашает на работу жителей Курганской области. Вахтовикам обещают выплаты от 102 тысяч рублей в месяц, указано в объявлении на сайте «Авито». «Открыты вакансии слесарей-сборщиков металлоконструкций в Нижнем Тагиле на производстве нефтедобывающего оборудования. Первый аванс через пять отработанных смен. График: 6/1 по 11 часов. Заработная плата от 102 000 рублей в месяц на руки», — написано в сообщении. В обязанности нанятых сотрудников будет входить изготовление металлоконструкций от заготовки и до сборки. Компания снабдит соискателей униформой и бесплатным проживанием. Проезд к месту работы будет компенсирован. Ранее сообщалось,что компания из ХМАО искала машинистов подъемных агрегатов среди жителей Курганской области. Работникам обещали выплаты от 186 тысяч рублей.