Губернатор Моор проследил за строительством школы в Тобольске

Открытие школы запланировано на конец этого года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор приехал с рабочей поездкой в Тобольский район, чтобы проследить за ходом строительства школы в деревне Овсянникова. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

«Работы уже завершены на 50%. В школе будут обучаться 50 человек. Открытие было запланировано на конец этого года. Здание строится в рамках программы по замене деревянных школ в регионе. Учебное заведение возводят по типовому проекту. Точно такая же школа уже открылась в деревне Хмелева Тобольского района в прошлом году», — пишет информационный центр.

Они дополняют, что сегодня, помимо строящейся школы, губернатор Моор посетит Овсянниковскую амбулаторию. Еще губернатор примет участие в гастрономическом фестивале «Сибирский баурсак».