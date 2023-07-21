21 июля 2023

Губернатор Моор проследил за строительством школы в Тобольске

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа 17. Курган , школа 17
Открытие школы запланировано на конец этого года Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор приехал с рабочей поездкой в Тобольский район, чтобы проследить за ходом строительства школы в деревне Овсянникова. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

«Работы уже завершены на 50%. В школе будут обучаться 50 человек. Открытие было запланировано на конец этого года. Здание строится в рамках программы по замене деревянных школ в регионе. Учебное заведение возводят по типовому проекту. Точно такая же школа уже открылась в деревне Хмелева Тобольского района в прошлом году», — пишет информационный центр.

Они дополняют, что сегодня, помимо строящейся школы, губернатор Моор посетит Овсянниковскую амбулаторию. Еще губернатор примет участие в гастрономическом фестивале «Сибирский баурсак».

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Губернатор Тюменской области Александр Моор приехал с рабочей поездкой в Тобольский район, чтобы проследить за ходом строительства школы в деревне Овсянникова. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. «Работы уже завершены на 50%. В школе будут обучаться 50 человек. Открытие было запланировано на конец этого года. Здание строится в рамках программы по замене деревянных школ в регионе. Учебное заведение возводят по типовому проекту. Точно такая же школа уже открылась в деревне Хмелева Тобольского района в прошлом году», — пишет информационный центр. Они дополняют, что сегодня, помимо строящейся школы, губернатор Моор посетит Овсянниковскую амбулаторию. Еще губернатор примет участие в гастрономическом фестивале «Сибирский баурсак».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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