Москва пообещала наказать виновных в убийстве военкора Журавлева

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова пообещала, что виновные в гибели Журавлева понесут наказание Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Все виновные в гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева понесут наказание. Также ответственность разделят те, кто поставлял Киеву кассетные боеприпасы, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Виновные в жестокой расправе над российским журналистом неминуемо понесут заслуженное наказание. Всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы», — приводит слова Захаровой сайт МИД РФ.

Она также уточнила, что атака на Журавлева и других российских журналистов была спланирована. Поскольку военкоры собирали информацию об использовании ВСУ запрещенных кассетных боеприпасов для ударов по мирному населению Запорожья.

Атака на российских журналистов произошла 22 июля. В результате удара кассетными боеприпасами погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Журналисты «Известий» получили ранения.

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Все виновные в гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева понесут наказание. Также ответственность разделят те, кто поставлял Киеву кассетные боеприпасы, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Виновные в жестокой расправе над российским журналистом неминуемо понесут заслуженное наказание. Всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы», — приводит слова Захаровой сайт МИД РФ. Она также уточнила, что атака на Журавлева и других российских журналистов была спланирована. Поскольку военкоры собирали информацию об использовании ВСУ запрещенных кассетных боеприпасов для ударов по мирному населению Запорожья. Атака на российских журналистов произошла 22 июля. В результате удара кассетными боеприпасами погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Журналисты «Известий» получили ранения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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