Москва пообещала наказать виновных в убийстве военкора Журавлева

22 июля 2023 в 20:19 Размер текста - 17 +

Мария Захарова пообещала, что виновные в гибели Журавлева понесут наказание Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Все виновные в гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева понесут наказание. Также ответственность разделят те, кто поставлял Киеву кассетные боеприпасы, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Новость по теме Что известно о погибшем на Украине военкоре из Екатеринбурга Ростиславе Журавлеве «Виновные в жестокой расправе над российским журналистом неминуемо понесут заслуженное наказание. Всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы», — приводит слова Захаровой сайт МИД РФ . Она также уточнила, что атака на Журавлева и других российских журналистов была спланирована. Поскольку военкоры собирали информацию об использовании ВСУ запрещенных кассетных боеприпасов для ударов по мирному населению Запорожья. Атака на российских журналистов произошла 22 июля. В результате удара кассетными боеприпасами погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Журналисты «Известий» получили ранения.

Все виновные в гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева понесут наказание. Также ответственность разделят те, кто поставлял Киеву кассетные боеприпасы, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Виновные в жестокой расправе над российским журналистом неминуемо понесут заслуженное наказание. Всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы», — приводит слова Захаровой сайт МИД РФ. Она также уточнила, что атака на Журавлева и других российских журналистов была спланирована. Поскольку военкоры собирали информацию об использовании ВСУ запрещенных кассетных боеприпасов для ударов по мирному населению Запорожья. Атака на российских журналистов произошла 22 июля. В результате удара кассетными боеприпасами погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Журналисты «Известий» получили ранения.