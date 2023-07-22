Тренер свердловских велоспортсменов рассказал подробности ДТП в Челябинске. Видео

22 июля 2023 в 22:48 Размер текста - 17 +

В ДТП пострадала команда велоспортсменов из Екатеринбурга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Возле поселка Слюдорудник Челябинской области лесовоз врезался в команду велоспортсменов из Свердловской области во время их разминки на старте. Об этом рассказал тренер команды Александр Извеков. «Сегодня произошло ДТП на соревнованиях около Слюдорудника. Наши спортсмены находились на месте старта, как раз нашу машину разгрузили. Они начали разминаться, к гонке готовиться. Там с горы спускается машина, за ней ехал лесовоз», — пояснил тренер на видео для сайта «Южноуральская панорама». Тренер уточнил, что состояние ребят нормальное, они находятся в сознании в больнице Кыштыма, только одного из спортсменов отправили вертолетом в больницу Челябинска. Извеков добавил, что состязания были приурочены к первенству России. Ранее стало известно, что команда по велоспорту из Свердловской области 22 июля попала в ДТП с лесовозом на 13-м километре автодороги Кыштым-Большие Егусты. В аварии пострадали шесть человек. По факту аварии проводится доследственная проверка под контролем прокуратуры Кыштыма.

Возле поселка Слюдорудник Челябинской области лесовоз врезался в команду велоспортсменов из Свердловской области во время их разминки на старте. Об этом рассказал тренер команды Александр Извеков. «Сегодня произошло ДТП на соревнованиях около Слюдорудника. Наши спортсмены находились на месте старта, как раз нашу машину разгрузили. Они начали разминаться, к гонке готовиться. Там с горы спускается машина, за ней ехал лесовоз», — пояснил тренер на видео для сайта «Южноуральская панорама». Тренер уточнил, что состояние ребят нормальное, они находятся в сознании в больнице Кыштыма, только одного из спортсменов отправили вертолетом в больницу Челябинска. Извеков добавил, что состязания были приурочены к первенству России. Ранее стало известно, что команда по велоспорту из Свердловской области 22 июля попала в ДТП с лесовозом на 13-м километре автодороги Кыштым-Большие Егусты. В аварии пострадали шесть человек. По факту аварии проводится доследственная проверка под контролем прокуратуры Кыштыма.