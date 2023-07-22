Тюменцам рассказали, как преодолеть тягу к сладкому

Жителям Тюменской области рассказали, как сократить потребление сахара и сформировать правильные пищевые привычки. Рекомендации опубликовало управление Роспотребнадзора по региону.
«Уменьшение потребления сахара — важный аспект поддержания здорового образа жизни. Следование этим советам и привычкам поможет справиться с желанием употреблять сладкое и сделает ваше питание более сбалансированным и здоровым. <…> Замените сладости на здоровые закуски, например, на орехи, сухофрукты и нежирные йогурты», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Тюменцам рекомендовано пить воду, употреблять больше овощей и фруктов, есть белки и заниматься физкультурой. Специалисты советуют спать не менее семи-восьми часов и предупреждают, что недостаток сна может способствовать повышению аппетита.
Региональное управление Роспотребнадзора предлагает разбавлять сладкие продукты с нежирными йогуртами, творогом или отрубями. А также употреблять заменители сахара, такие как стевия, эритритол или ксилитол.
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