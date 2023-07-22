22 июля 2023
21 июля 2023

Тюменцам рассказали, как преодолеть тягу к сладкому

Роспотребнадзор Тюменской области опубликовал рекомендации по рациональному питанию
© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральное консульство Узбекистана. Екатеринбург, персики, фрукты, апельсин, груши
Тюменцам рекомендовано пить воду, употреблять больше овощей и фруктов Фото:

Жителям Тюменской области рассказали, как сократить потребление сахара и сформировать правильные пищевые привычки. Рекомендации опубликовало управление Роспотребнадзора по региону.

«Уменьшение потребления сахара — важный аспект поддержания здорового образа жизни. Следование этим советам и привычкам поможет справиться с желанием употреблять сладкое и сделает ваше питание более сбалансированным и здоровым. <…> Замените сладости на здоровые закуски, например, на орехи, сухофрукты и нежирные йогурты», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Тюменцам рекомендовано пить воду, употреблять больше овощей и фруктов, есть белки и заниматься физкультурой. Специалисты советуют спать не менее семи-восьми часов и предупреждают, что недостаток сна может способствовать повышению аппетита.

Региональное управление Роспотребнадзора предлагает разбавлять сладкие продукты с нежирными йогуртами, творогом или отрубями. А также употреблять заменители сахара, такие как стевия, эритритол или ксилитол.

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Жителям Тюменской области рассказали, как сократить потребление сахара и сформировать правильные пищевые привычки. Рекомендации опубликовало управление Роспотребнадзора по региону. «Уменьшение потребления сахара — важный аспект поддержания здорового образа жизни. Следование этим советам и привычкам поможет справиться с желанием употреблять сладкое и сделает ваше питание более сбалансированным и здоровым. <…> Замените сладости на здоровые закуски, например, на орехи, сухофрукты и нежирные йогурты», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Тюменцам рекомендовано пить воду, употреблять больше овощей и фруктов, есть белки и заниматься физкультурой. Специалисты советуют спать не менее семи-восьми часов и предупреждают, что недостаток сна может способствовать повышению аппетита. Региональное управление Роспотребнадзора предлагает разбавлять сладкие продукты с нежирными йогуртами, творогом или отрубями. А также употреблять заменители сахара, такие как стевия, эритритол или ксилитол. .
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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