Тюменцам рассказали, как преодолеть тягу к сладкому

Роспотребнадзор Тюменской области опубликовал рекомендации по рациональному питанию

Тюменцам рекомендовано пить воду, употреблять больше овощей и фруктов Фото: Московец Илья © URA.RU

Жителям Тюменской области рассказали, как сократить потребление сахара и сформировать правильные пищевые привычки. Рекомендации опубликовало управление Роспотребнадзора по региону.

«Уменьшение потребления сахара — важный аспект поддержания здорового образа жизни. Следование этим советам и привычкам поможет справиться с желанием употреблять сладкое и сделает ваше питание более сбалансированным и здоровым. <…> Замените сладости на здоровые закуски, например, на орехи, сухофрукты и нежирные йогурты», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Тюменцам рекомендовано пить воду, употреблять больше овощей и фруктов, есть белки и заниматься физкультурой. Специалисты советуют спать не менее семи-восьми часов и предупреждают, что недостаток сна может способствовать повышению аппетита.

Региональное управление Роспотребнадзора предлагает разбавлять сладкие продукты с нежирными йогуртами, творогом или отрубями. А также употреблять заменители сахара, такие как стевия, эритритол или ксилитол.

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