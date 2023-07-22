Популярный ведущий трижды пересек Туру, чтобы поздравить Тюмень с днем рождения. Фото

Роман «Ильич» Мансуров трижды пересек Туру, чтобы нарисовать возраст Тюмени с помощью gps-маячка

23 июля 2023 в 23:17 Размер текста - 17 +

Для того, что бы написать возраст Тюмени Роман Ильич преодолел дистанцию в 24,13 километра Фото: Сергей Русанов © URA.RU Популярный ведущий и директор радиостанции Dipol FM Роман «Ильич» Мансуров поздравил Тюмень с наступающим днем рождения, нарисовав ее возраст с помощью gps-маячка. В социальных сетях он рассказал, что для этого ему пришлось трижды пересечь Туру. «Тюмень, подарок сейчас, но это тебе на день рождения! Пояснительная бригада: включил gps-маячок, пробежал по улицам города, „нарисовал“ возраст Тюмени. Трижды пересек Туру, один раз вплавь», — написал Мансуров в соцсети «ВКонтакте». Ведущий рассказал, что ему пришлось преодолеть дистанцию в 24,13 километра. На это он потратил более четырех часов. Фото: Роман Ильич в соцсети «ВКонтакте»

Популярный ведущий и директор радиостанции Dipol FM Роман «Ильич» Мансуров поздравил Тюмень с наступающим днем рождения, нарисовав ее возраст с помощью gps-маячка. В социальных сетях он рассказал, что для этого ему пришлось трижды пересечь Туру. «Тюмень, подарок сейчас, но это тебе на день рождения! Пояснительная бригада: включил gps-маячок, пробежал по улицам города, „нарисовал“ возраст Тюмени. Трижды пересек Туру, один раз вплавь», — написал Мансуров в соцсети «ВКонтакте». Ведущий рассказал, что ему пришлось преодолеть дистанцию в 24,13 километра. На это он потратил более четырех часов.