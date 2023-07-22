22 июля 2023
21 июля 2023

Популярный ведущий трижды пересек Туру, чтобы поздравить Тюмень с днем рождения. Фото

Роман «Ильич» Мансуров трижды пересек Туру, чтобы нарисовать возраст Тюмени с помощью gps-маячка
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города Тюмени. Пермь, мост влюбленных, река тура
Для того, что бы написать возраст Тюмени Роман Ильич преодолел дистанцию в 24,13 километра Фото:

Популярный ведущий и директор радиостанции Dipol FM Роман «Ильич» Мансуров поздравил Тюмень с наступающим днем рождения, нарисовав ее возраст с помощью gps-маячка. В социальных сетях он рассказал, что для этого ему пришлось трижды пересечь Туру.

«Тюмень, подарок сейчас, но это тебе на день рождения! Пояснительная бригада: включил gps-маячок, пробежал по улицам города, „нарисовал“ возраст Тюмени. Трижды пересек Туру, один раз вплавь», — написал Мансуров в соцсети «ВКонтакте».

Ведущий рассказал, что ему пришлось преодолеть дистанцию в 24,13 километра. На это он потратил более четырех часов.

Фото:

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Популярный ведущий и директор радиостанции Dipol FM Роман «Ильич» Мансуров поздравил Тюмень с наступающим днем рождения, нарисовав ее возраст с помощью gps-маячка. В социальных сетях он рассказал, что для этого ему пришлось трижды пересечь Туру. «Тюмень, подарок сейчас, но это тебе на день рождения! Пояснительная бригада: включил gps-маячок, пробежал по улицам города, „нарисовал“ возраст Тюмени. Трижды пересек Туру, один раз вплавь», — написал Мансуров в соцсети «ВКонтакте». Ведущий рассказал, что ему пришлось преодолеть дистанцию в 24,13 километра. На это он потратил более четырех часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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