Для того, что бы написать возраст Тюмени Роман Ильич преодолел дистанцию в 24,13 километра
Популярный ведущий и директор радиостанции Dipol FM Роман «Ильич» Мансуров поздравил Тюмень с наступающим днем рождения, нарисовав ее возраст с помощью gps-маячка. В социальных сетях он рассказал, что для этого ему пришлось трижды пересечь Туру.
«Тюмень, подарок сейчас, но это тебе на день рождения! Пояснительная бригада: включил gps-маячок, пробежал по улицам города, „нарисовал“ возраст Тюмени. Трижды пересек Туру, один раз вплавь», — написал Мансуров в соцсети «ВКонтакте».
Ведущий рассказал, что ему пришлось преодолеть дистанцию в 24,13 километра. На это он потратил более четырех часов.
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