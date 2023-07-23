В Кургане на улице Бурова-Петрова загорелся автосалон Chery. Фото, видео

24 июля 2023 в 02:15 Размер текста - 17 +

Автосалон в Кургане охватило пламя Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Кургане загорелся автосалон Cherry. Местные жители в мессенджерах и соцсетях рассказывают, что слышали несколько громких хлопков и сирены пожарных машин. «Пожар на Бурова-Петрова, горит автосалон Chery. Вместе с автосалоном горит и Yokohama», — указано в telegram-канале «ЧП Курган». На опубликованных кадрах видно, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Корреспоyдент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС России по Пермскому краю. Более подробная информация будет опубликована дополнительно. В Кургане произошел большой пожар Фото: telegram-канал «ЧП Курган»

В Кургане загорелся автосалон Cherry. Местные жители в мессенджерах и соцсетях рассказывают, что слышали несколько громких хлопков и сирены пожарных машин. «Пожар на Бурова-Петрова, горит автосалон Chery. Вместе с автосалоном горит и Yokohama», — указано в telegram-канале «ЧП Курган». На опубликованных кадрах видно, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Корреспоyдент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС России по Пермскому краю. Более подробная информация будет опубликована дополнительно.