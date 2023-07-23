Автосалон в Кургане охватило пламя
В Кургане загорелся автосалон Cherry. Местные жители в мессенджерах и соцсетях рассказывают, что слышали несколько громких хлопков и сирены пожарных машин.
«Пожар на Бурова-Петрова, горит автосалон Chery. Вместе с автосалоном горит и Yokohama», — указано в telegram-канале «ЧП Курган».
На опубликованных кадрах видно, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Корреспоyдент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС России по Пермскому краю. Более подробная информация будет опубликована дополнительно.
В Кургане произошел большой пожар
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