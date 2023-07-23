23 июля 2023
22 июля 2023
21 июля 2023

В Кургане на улице Бурова-Петрова загорелся автосалон Chery. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Автосалон в Кургане охватило пламя Фото:

В Кургане загорелся автосалон Cherry. Местные жители в мессенджерах и соцсетях рассказывают, что слышали несколько громких хлопков и сирены пожарных машин.

«Пожар на Бурова-Петрова, горит автосалон Chery. Вместе с автосалоном горит и Yokohama», — указано в telegram-канале «ЧП Курган».

На опубликованных кадрах видно, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Корреспоyдент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС России по Пермскому краю. Более подробная информация будет опубликована дополнительно.

В Кургане произошел большой пожар
В Кургане произошел большой пожар
Фото:

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В Кургане загорелся автосалон Cherry. Местные жители в мессенджерах и соцсетях рассказывают, что слышали несколько громких хлопков и сирены пожарных машин. «Пожар на Бурова-Петрова, горит автосалон Chery. Вместе с автосалоном горит и Yokohama», — указано в telegram-канале «ЧП Курган». На опубликованных кадрах видно, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Корреспоyдент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС России по Пермскому краю. Более подробная информация будет опубликована дополнительно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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