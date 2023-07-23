Ural Mash: в крови подростка, обвиняемого в поджоге пермской школьницы, нашли наркотики

Экспертиза подтвердила наличие в крови подростка алкоголя и наркотиков Фото: Илья Московец © URA.RU

В крови подростка, обвиняемого в поджоге пермской школьницы, помимо алкоголя, обнаружили наркотики. Также подтвердился факт изнасилования, сообщает telegram-канал Ural Mash.

«Экспертиза нашла алкоголь и наркотики в крови пермского подростка, убившего близкую подругу. Подтвердилось, что перед этим он ее изнасиловал. После смерти девушки он признался в том, что сделал с ней, но уверял, что секс был по обоюдному согласию. Затем девушка убежала в сторону железнодорожных путей, где упала без сознания. Он поджег ее, чтобы „никто не подумал на него“. Экспертиза доказала факт изнасилования», — сообщает telegram-канал Ural Mash.

Полиграф прошли и друзья подростка, всего опросили четверых парней. По их словам, тот употреблял наркотики и продавал их. Корреспондент URA.RU направил соответствующий запрос в пресс-службу СК РФ. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало, что в поселке Октябрьском Пермского края расследуется громкое уголовное дело о нападении на 16-летнюю школьницу, которую облили горючим веществом и подожгли. В совершении преступления заподозрили ее сверстника, с которым она была хорошо знакома. Ему предъявлено обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью, подросток находится под стражей. За жизнь школьницы в течение 10 дней боролись пермские врачи, но она в итоге скончалась в больнице. Прощание с погибшей состоялось 20 июля. Уголовное дело расследуется Главным следственным управлением СК России.