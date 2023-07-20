Подростку в Октябрьском после поджога девушки предъявили новое обвинение

20 июля 2023 в 18:37 Размер текста - 17 +

Теперь уголовное дело рассматривается по статье об убийстве Фото: Сергей Русанов © URA.RU Подростку в Октябрьском после поджога знакомой девушки предъявлено новое обвинение. Об этом сообщили жителям поселка, которые пришли на личный прием к замглавы СУ СК по Пермскому краю Валерию Сафонову. Информация опубликована на сайте ведомства. «20 июля в поселке Октябрьский состоялся прием граждан первым заместителем руководителя СУ СК по Пермскому краю генерал-майором юстиции Валерием Александровичем Сафоновым. Во время приема гражданам сообщили, что, в связи со смертью потерпевшей, несовершеннолетнему незамедлительно предъявлено новое обвинение в совершении оконченного преступления, предусмотренного п. „д“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью)», — сообщается на сайте регионального управления СК. Таким образом, ведомство во второй раз переквалифицировало уголовное дело. Изначально школьнику предъявили обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), затем статью ужесточили. Преступление было совершено 8 июля. По версии следствия, девушку облил бензином и обжег приятель, у которого она находилась в гостях. Сейчас молодой человек находится под стражей. Прощание с погибшей школьницей состоялось 20 июля.

Подростку в Октябрьском после поджога знакомой девушки предъявлено новое обвинение. Об этом сообщили жителям поселка, которые пришли на личный прием к замглавы СУ СК по Пермскому краю Валерию Сафонову. Информация опубликована на сайте ведомства. «20 июля в поселке Октябрьский состоялся прием граждан первым заместителем руководителя СУ СК по Пермскому краю генерал-майором юстиции Валерием Александровичем Сафоновым. Во время приема гражданам сообщили, что, в связи со смертью потерпевшей, несовершеннолетнему незамедлительно предъявлено новое обвинение в совершении оконченного преступления, предусмотренного п. „д“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью)», — сообщается на сайте регионального управления СК. Таким образом, ведомство во второй раз переквалифицировало уголовное дело. Изначально школьнику предъявили обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), затем статью ужесточили. Преступление было совершено 8 июля. По версии следствия, девушку облил бензином и обжег приятель, у которого она находилась в гостях. Сейчас молодой человек находится под стражей. Прощание с погибшей школьницей состоялось 20 июля.