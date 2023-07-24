«Единая Россия» арендовала рекламные места в Салехарде на время выборов

В Салехарде будут висеть баннеры «Единой России» до 2024 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Партия «Единая Россия» в ЯНАО заключила контракты с рекламным агентством «Альфа» на период выборов губернаторов Тюменской области, ЯНАО и президента, тем самым ограничив возможности агитации другим партиям. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте.

«В Салехарде все места под рекламу заняты единороссами. КПРФ, ЛДПР и „Справедливая Россия“ уже не смогут разместить агитматериалы на щитах», — сообщил инсайдер. Компания «Альфа» принадлежит экс-депутату гордумы Салехарда и члену партии «Единой России» Татьяне Тенчуриной.

Агентство владеет местами для размещения баннеров в ямальской столице. Также всю необходимую полиграфическую продукцию правительство заказывает у «Альфы».

В рекламном агентстве сообщили, что на период выборов арендовать место под рекламу не удастся. «Это только после выборов, сейчас все щиты заняты», — добавили в «Альфа».

В пресс-службе «Единой России» прокомментировали ситуацию. «Данная информация не соответствует действительности», — ответили там.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-депутата гордумы Татьяну Тенчурину подозревали в монополизации рекламного рынка. На это в управление ФАС ЯНАО жаловался бизнесмен и бывший кандидат в депутаты Салехардской думы Федор Эйхман.