24 июля 2023

В Курганской области из-за аномальной жары выросли цены на огурцы

© Служба новостей «URA.RU»
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Перекресток 31 марта. Тюмень, продукты, огурцы, продукты на полках, продукты в магазине
Аномальная жара повлияла на время созревания огурцов Фото:

В Курганской области аномальная жара повлияла на время созревания огурцов, из-за чего в июне выросли цены на эти овощи. Об этом URA.RU сообщили в отделении по Курганской области Уральского главного управления Центрального банка РФ.

«Цены на плодоовощную продукцию снижались медленнее, чем в прошлом году. Сезонное уменьшение цен на помидоры в этом году пришлось на май, а в июне цены поползли вверх. Аномальная жара в начале лета задержала всходы огурцов на приусадебных участках зауральцев, запоздавший урожай привел к увеличению спроса и росту цен на них в магазинах», — рассказали в пресс-службе организации.

Также в июне выросли цены на мясо птицы и свинины. В организации это связывают с ростом цен на импортные добавки и запчасти к оборудованию. Помимо этого за год выросли цены на машины, из-за чего возобновился рост на подержанные иномарки, автомобильные шины и детские автокресла. В регионе инфляция в июне составила 2%. В целом по России этот показатель составил 3%

Ранее сообщалось, что в начале июля за неделю в регионе выросли цены на картофель, свеклу, морковь и капусту. Например, картофель подорожал на 15%.

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В Курганской области аномальная жара повлияла на время созревания огурцов, из-за чего в июне выросли цены на эти овощи. Об этом URA.RU сообщили в отделении по Курганской области Уральского главного управления Центрального банка РФ. «Цены на плодоовощную продукцию снижались медленнее, чем в прошлом году. Сезонное уменьшение цен на помидоры в этом году пришлось на май, а в июне цены поползли вверх. Аномальная жара в начале лета задержала всходы огурцов на приусадебных участках зауральцев, запоздавший урожай привел к увеличению спроса и росту цен на них в магазинах», — рассказали в пресс-службе организации. Также в июне выросли цены на мясо птицы и свинины. В организации это связывают с ростом цен на импортные добавки и запчасти к оборудованию. Помимо этого за год выросли цены на машины, из-за чего возобновился рост на подержанные иномарки, автомобильные шины и детские автокресла. В регионе инфляция в июне составила 2%. В целом по России этот показатель составил 3% Ранее сообщалось, что в начале июля за неделю в регионе выросли цены на картофель, свеклу, морковь и капусту. Например, картофель подорожал на 15%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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