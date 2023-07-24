В Курганской области из-за аномальной жары выросли цены на огурцы

25 июля 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

Аномальная жара повлияла на время созревания огурцов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Курганской области аномальная жара повлияла на время созревания огурцов, из-за чего в июне выросли цены на эти овощи. Об этом URA.RU сообщили в отделении по Курганской области Уральского главного управления Центрального банка РФ. «Цены на плодоовощную продукцию снижались медленнее, чем в прошлом году. Сезонное уменьшение цен на помидоры в этом году пришлось на май, а в июне цены поползли вверх. Аномальная жара в начале лета задержала всходы огурцов на приусадебных участках зауральцев, запоздавший урожай привел к увеличению спроса и росту цен на них в магазинах», — рассказали в пресс-службе организации. Также в июне выросли цены на мясо птицы и свинины. В организации это связывают с ростом цен на импортные добавки и запчасти к оборудованию. Помимо этого за год выросли цены на машины, из-за чего возобновился рост на подержанные иномарки, автомобильные шины и детские автокресла. В регионе инфляция в июне составила 2%. В целом по России этот показатель составил 3% Ранее сообщалось, что в начале июля за неделю в регионе выросли цены на картофель, свеклу, морковь и капусту. Например, картофель подорожал на 15%.

В Курганской области аномальная жара повлияла на время созревания огурцов, из-за чего в июне выросли цены на эти овощи. Об этом URA.RU сообщили в отделении по Курганской области Уральского главного управления Центрального банка РФ. «Цены на плодоовощную продукцию снижались медленнее, чем в прошлом году. Сезонное уменьшение цен на помидоры в этом году пришлось на май, а в июне цены поползли вверх. Аномальная жара в начале лета задержала всходы огурцов на приусадебных участках зауральцев, запоздавший урожай привел к увеличению спроса и росту цен на них в магазинах», — рассказали в пресс-службе организации. Также в июне выросли цены на мясо птицы и свинины. В организации это связывают с ростом цен на импортные добавки и запчасти к оборудованию. Помимо этого за год выросли цены на машины, из-за чего возобновился рост на подержанные иномарки, автомобильные шины и детские автокресла. В регионе инфляция в июне составила 2%. В целом по России этот показатель составил 3% Ранее сообщалось, что в начале июля за неделю в регионе выросли цены на картофель, свеклу, морковь и капусту. Например, картофель подорожал на 15%.